الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على حائل حتى 12 صباحًا

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الاثنين، تنبيهًا بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد من أمطار على حائل.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 12 صباحًا.

وكان مركز الأرصاد قد نبه عن تساقط أمطار رعدية على مناطق مختلفة من المملكة، مع انخفاض درجات الحرارة على الحدود الشمالية وحائل.

الأرصاد يحذر من أمطار على حائل ومكة والمدينة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل ومكة والمدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

أمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وبين أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، القصيم وحائل وأجزاء من الحدود الشمالية “رفحاء”، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار إلى أنه يتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية “طريف”، الجوف “القريات” ومنطقه حائل.

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