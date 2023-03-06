عاجل.. تأييد الحكم في قضية بندر القرهدي بـ “القتل تعزيرًا” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أيدت محكمة استئناف جدة اليوم الإثنين، الحكم الصادر بحق المتهم في قضية المغدور، بندر القرهدي، “بالقتل تعزيرًا”.

وقال محامي المغدور، عبدالعزيز القليصي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع “تويتر” عقب النطق بالحكم: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، تم تأييد الحكم اليوم في قضية بندر القرهدي”.

فيما علق والد المجني عليه، قائلاً: الحمد لله الذي ظهر الحق وزهق الباطل.. الحمد لله إن ربنا أظهر حق ولدي على يده”.

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استئناف المتهم على الحكم

وكان المتهم على الحكم الذي نطقت به المحكمة الجزائية بجدة، بعد أن أبدت إصرارها على قتـل المدعى عليه “تعزيرًا”، في جلسةٍ عاصفة الأربعاء الماضي؛ وذلك لشناعة وبشاعة الجريمة، التي ارتكبها المتهم بحق القتيل.

ودفع المتهم بانتفاء القصد الجرمي، وأنه غير قاصد للقتـل، متحججًا بأنه يحق لأي متهم تقديم الاعتراض، ولمحكمة الاستئناف الرد إما بتأييد الحكم أو نقضه.

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الحكم في قضية مغدور جدة

وأصدرت دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة في أواخر يناير الماضي حكمًا بالقتل تعزيرًا على المتهم بعد مرور شهر ونصف من بدء المحاكمة.

وأثارت الجريمة المروعة غضبًا عارمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للحادثة التي وقعت في مدينة جدة، ويوثق اللحظات الأخيرة قبل وفاة القرهدي.

وتداول مغردون مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، يظهر فيه وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة “أنا شو سويت؟” (ماذا فعلت؟)، ليفارق الحياة على إثرها.