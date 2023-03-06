حالتان فقط يمكن خلالهما لمريض السكري التوقف عن تناول الأنسولين

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قال المجلس الصحي السعودي إن هناك حالتين فقط يمكن خلالهما التوقف عن الأنسولين.

الأنسولين

وأما عن الحالتين، أضاف المجلس:

1- بعد تحقيق معدل تراكمي مناسب

2- اتباع نمط معيشي سليم

وأضاف المجلس في “أنفوجراف” على صفحته الشخصية عبر “تويتر”: قد يلجأ الطبيب لعلاج مريض السكري من النوع الثاني بالأنسولين عن ارتفاع معدل السكر التراكمي بشكل كبير.

في سياق متصل، توصلت دراسة حديثة إلى آلية جديدة يمكن أن تصبح هدفًا علاجيًا لمرض السكري في المستقبل.

واكتشف فريق من الباحثين بقيادة جامعة “أوساكا” اليابانية، آلية بجزيء جديد ينشط خلايا “بيتا” في البنكرياس ويدفعها إلى التكاثر وإنتاج مزيد من الأنسولين.

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مريض السكري

وتُمثل خلايا “بيتا” نحو 70 في المائة من خلايا البنكرياس، وهي مسؤولة عن إفراز الأنسولين في الجسم. أما الأنسولين فهو هرمون يتحكم في امتصاص خلايا الكبد والدهون والعضلات الهيكلية للجلوكوز، ويُعد مفتاحًا في تنظيم استخدام الكربوهيدرات وتخزينها لتلبية احتياجات الجسم من الطاقة.

وعلى الرغم من أن سبب مرض السكري من النوع الثاني الذي يصيب أكثر من 400 مليون شخص يُفهم على نطاق واسع بأنه “عدم قدرة خلايا البنكرياس على توفير الأنسولين الكافي”، فإن الآليات التي تُنبه خلايا “بيتا” المنتجة للأنسولين بعدم كفاية مستويات الأنسولين في الدورة الدموية الجهازية ليست واضحة.

وفي ظل الظروف العادية، تتكاثر خلايا “بيتا” عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الأنسولين، أما في حالة مرض السكري فتقل كتلة خلايا “بيتا” بسبب نقص تكاثر الخلايا. وتقول الدراسة الجديدة التي أجريت على الفئران إن عضوًا فريدًا من عائلة بروتينات “الكادرين الفائقة” يُسمى T-cadherin، يمكنه تنبيه خلايا “بيتا” المنتجة للأنسولين في البنكرياس إلى نقص الأنسولين في الدم، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية. ويقول شونبون كيتا، الباحث في قسم الطب الأيضي بجامعة أوساكا اليابانية، والمشارك في الدراسة: إن “تلك البروتينات تشبه القهوة بالنسبة للبنكرياس، إذ ترسل إشارة إلى خلايا بيتا لتبدأ بعدها في التكاثر على الفور وإنتاج مزيد من الأنسولين”.

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