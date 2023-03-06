بمشاركة 1000 مفكر.. “كاوست” تستضيف المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، أنها تستضيف فعاليات المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة التابع لمجلة تايمز للتعليم العالي.

1000 مشارك من قادة الفكر والمبتكرين

وأوضحت أن المؤتمر يقام خلال الفترة 30 مايو – 1 يونيو 2023، وهو الأول من نوعه في المملكة؛ الذي يستقطب أكثر من 1000 مشارك من قادة الفكر والمبتكرين بقطاعات التعليم العالي، والحكومي، والأعمال، والمجتمع المدني لمناقشة الحلول العاجلة لقضايا الاستدامة.

تغطية أربعة مسارات رئيسية

وأضافت أن الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام على جملة من الموضوعات؛ التي تدور حول الإجراءات التي يجب على الجامعات اتخاذها لمساعدة المجتمع، يشتمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “SDGs”، وتقديم مجموعة من حلقات النقاش المحفزة للفكر وندوات العمل التعاونية التي ستطرح رؤى جريئة، وتشكل تحالفات جديدة قوية بين مختلف القطاعات، إلى جانب تغطية أربعة مسارات رئيسية تتماشى مع التحولات اللازمة لتحقيق الأهداف التالية:

1 – البيئة المستدامة.

2 – الصحة وعلوم السكان.

3 – الطاقة والصناعة المستدامة.

4 – المدن والمجتمعات المستدامة.

يذكر أنه سيتم خلال المؤتمر الكشف عن قائمة مجلة تايمز للتعليم العالي لتصنيف الجامعات المؤثرة لعام 2023، إلى جانب تقديم دورات رئيسية حول كيفية استخدام البيانات التي تقيس جهود 1700 جامعة حول العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

وظائف لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بعدة تخصصات

علماء “كاوست” يُقيّمون ظاهرة “الزلزال المزدوج” والنشاط الزلزالي بالمملكة