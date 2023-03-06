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بسبب الزلزال.. شاهد كيف تشكلت صدوع عميقة في كهرمان مرعش التركية؟
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بسبب الزلزال.. شاهد كيف تشكلت صدوع عميقة في كهرمان مرعش التركية؟

بسبب الزلزال.. شاهد كيف تشكلت صدوع عميقة في كهرمان مرعش التركية؟

بسبب الزلزال.. شاهد كيف تشكلت صدوع عميقة في كهرمان مرعش التركية؟
٠٢:٠٨:٤٧ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي، في قتل وإصابة وتشريد الآلاف وهدم المنازل وضياع الممتلكات.

ونشرت وكالة “الأناضول”، صورًا متداولة تظهر كيف تشكلت صدوع عميقة في ريف ولاية كهرمان مرعش جنوب البلاد.

زلازل تهز بينجول وملاطية وأديامان

وصباح اليوم، أعلن معهد أبحاث الزلازل التركي، عن وقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في مدينة ملاطية جنوبي تركيا، مشيرًا إلى أن الزلزال وقع في منطقة إركينك دوجانشهير حوالي الساعة 08:51 ص وعلى عمق 5.0 كم.

ارتفاع الوفيات إلى نحو 46 ألفًا

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 45 ألفًا و986 شخصًا.

13 ألف هزة ارتدادية

وأشار إلى تسجيل 13 ألفًا و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا في قهرمان مرعش يوم 6 فبراير الماضي.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ماديًا ضخمًا في 11 ولاية تركية.

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