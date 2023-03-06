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الرئيس الكونغولي يواجه “ماكرون” بالفضائح: انظروا لنا باحترام ولاتعاملونا باحتقار (فيديو)
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الرئيس الكونغولي يواجه “ماكرون” بالفضائح: انظروا لنا باحترام ولاتعاملونا باحتقار (فيديو)

الرئيس الكونغولي يواجه “ماكرون” بالفضائح: انظروا لنا باحترام ولاتعاملونا باحتقار (فيديو)

الرئيس الكونغولي يواجه “ماكرون” بالفضائح: انظروا لنا باحترام ولاتعاملونا باحتقار (فيديو)
٠٢:١٠:٥٤ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أثار المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول السبت، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الاحتكاك بينهما بطريقة غير معهودة.

وقال رئيس الكونغو: “يجب أن تتغير طريقة تعامل فرنسا وأوروبا… وأنْ تنظروا بشكل مختلف إلى إفريقيا وتحترمونا، وليس أن تنظروا إلينا بطريقةٍ أبوية”، ليتعالى على الفور التصفيق في القاعة من جانب حضور المؤتمر الصحفي.

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تصويت الأموات

وأضاف تشيسكيدي مخاطبًا ماكرون: “أنتم تتحدثون عن الانتخابات في بلادنا، بينما كانت لديكم فضائح انتخابية في بلادكم، كتلك التي وقعت في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عندما تم إحصاء أصوات مواطنين فرنسيين تبين لاحقًا أنهم غير أحياء”. وتابع “عليكم أن تتعاملوا معنا باحترام”.

ورد الرئيس الفرنسي بالقول “إنها آراء الصحافة وليس حكومة فرنسا”، ليرد الرئيس الكونغولي مذكرًا إياه بتصريح لوزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان.

وكان لودريان شكك في نتائج الانتخابات التي أُجريت في الكونغو عام 2019 وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي تشيسكيدي، واصفًا ما جرى وقتها بـ”التفاهمات على الطريقة الأفريقية”.

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الكلمات الدلالية:
إيمانويل ماكرون الانتخابات رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي فرنسا

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