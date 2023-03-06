توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص آخر دفعة من الدعم

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أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا، ردا على سؤال عن صرف آخر دفعة من الدعم.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أن البرنامج لا يزال قائما علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها.

هل دخل “حافز” يؤثر على الدعم المستحق

كما كشف البرنامج أنه في حال وجود دخل من برنامج “حافز”، لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل، مبينًا بأنه لابد من الإفصاح عن الدخل وبإتباع خطوتين هامتين، وذلك باختيار:

1 – نوعه، “غير ذلك”.

2 – مصدر الدخل، “مخصص من برنامج حافز”.

وأكد أنه سيتم احتساب هذا الدخل من ضمن الدخل ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

استمرار الدعم الإضافي

في الوقت نفسه، أكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، مبينًا أنها تنفيذا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر هذا الرابط.

وأمس، أعلن البرنامج أنه يتبقى أربعة أيام على صرف الدفعة 64 لشهر مارس، والتي سيتم إيداعها في حساب المستفيدين يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس”.

نبذة عن حساب المواطن”

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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