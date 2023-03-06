شرطة القصيم تضبط مواطنا ظهر في محتوى مرئي.. وتكشف تهمته

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرطة منطقة القصيم مواطنا ظهر في محتوى مرئي يعرض كائنات فطرية في محل تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة.

شرطة القصيم

وأوضحت شرطة القصيم أن ذلك يعد مخالفة للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأضافت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف وضبط الكائنات بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ونقلها إلى وحدة الإبواء التابعة للمركز.

في وقت سابق، ألقت شرطة محافظة عنيزة، التابعة لمنطقة القصيم، اليوم الأربعاء، القبض على 4 مواطنين، يستقلون مركبة مستأجرة من دون لوحات وبعقد إيجار منتهي المدة.

محاولة الهرب

وأفاد بيان الأمن العام، بأن الموقوفين حاولوا الهرب عند استيقافهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإطاحة بمواطن

ومنذ يومين، ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن لدهسه أحد المارة أمام مرفق تعليمي بمدينة الرياض.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وجرى إحالته واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ما هي عقوبة الدهس غير العمد في المملكة؟

الحبس لمدة سنتين وبدفع بغرامة قدرها 100 ألف ريال لكل شخص تسبب في حادث نتج عنه إصابة شخص واستغرقت فترة الشفاء منه أكثر من خمسة عشر يومًا.

من قام بارتكاب حادث مروري أو تعدي مروري نتج عنه إصابات تزيد مدة شفائها عن خمسة عشر يومًا فإن العقوبة تحدد بالسجن لمدة سنتين أو بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

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