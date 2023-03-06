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المملكة تودع 5 مليارات دولار في “المركزي التركي”

المملكة تودع 5 مليارات دولار في “المركزي التركي”

المملكة تودع 5 مليارات دولار في “المركزي التركي”
٠١:٣٤:٥٠ م، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وقّع معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم، في الجمهورية التركية، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله.

توقيع الاتفاقية مع الجانب التركي

ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي معالي محافظ البنك المركزي التركي الدكتور شهاب كافجي أوغلو.

وتأتي هذه الوديعة؛ امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

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الكلمات الدلالية:
العلاقات بين المملكة وتركيا المملكة تركيا وديعة وديعة المملكة في تركيا

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