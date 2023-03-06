70 خدمة إلكترونية و9 تطبيقات ذكية للتعقيم والتطهير بالمسجد الحرام

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها حشدت70 خدمة إلكترونية و9 تطبيقات ذكية للتعقيم والتطهير بالمسجد الحرام.

وأوضحت أنه من اجل تعقيم وتطهير المسجد الحرام فإنها استنفرت 70 خدمة إلكترونية، و 9 تطبيقات ذكية، وعددًا من الروبوتات، للتعقيم والتعطير وتقديم ماء زمزم بواقع نصف مليون لتر يوميًا يتم توزيعها على الحافظات المنتشرة في جنبات وأروقة الحرمين الشريفين، والمشربيات، ونوافير الشرب، بشكل آمن ومعقم، وفق نظام مراقبة قائم على التأكد من نقاء الماء وتقديمه مبرداً سائغاً للشاربين.

مساعدة ضيوف الرحمن على أداء نسكهم

كما تضمنت التطبيقات والخدمات التي تعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم إجابة السائلين وخدمات المعتكفين حيث خصصت الرئاسة منظومة خدمات متكاملة للمعتكفين، حيث جهزت أماكن بدروم توسعة الملك فهد رحمه الله، مجهزة تجهيزًا كاملًا، بمختلف الخدمات المفصلة للمعتكفين، كدواليب للأمتعة مزودة بخدمات تقنية تسهم في تهيئة البيئة الخاشعة لهم، وكذلك وبالتعاون مع وزارة الصحة تم توفير ١٠٠ طبيب وطبيبة للمعتكفين، عبر مواقع خاصة على مدار الساعة.

تخصص 130 معلمًا للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام

فيما أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، أنها خصصت عددًا من الحلقات القرآنية.

الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا

وأوضحت أن الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصًا منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده.

خدمة ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض

وأضافت أن مقرأة الحرمين الشريفين، تهتم بتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم “عن بعد” ليستفيد منها ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض إضافة إلى تخصيص عدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها الإنجليزية والأوردية والإندونيسية.

17 موقعًا و23 كبينة هاتف مجاني

ولفتت إلى أنها تقدم خدمات الإفتاء للمستفتين عن شعيرة العمرة والزيارة والأمور الشرعية الأخرى وفق المنهج الصحيح، من خلال توزيع عدد من أصحاب الفضيلة في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام عبر 17 موقعًا منتشرة داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، و23 كبينة هاتف مجاني و 5 مكاتب للإجابة على السائلين هاتفياً، يقوم عليها ما يزيد عن 70 من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة.

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