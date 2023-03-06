أوكرانيا: إسقاط 13 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا من بريانسك

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 13 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا من بريانسك.

وأوضح وزير الطاقة الأوكراني، أن الخطوات الدبلوماسية لإعادة “محطة زابوريجيا” إلى سلطة كييف لم تنجح بعد وأن الطريق أصبح مسدودًا.

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تضرر البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

وأكد أن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية، لافتًا إلى أن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.

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تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية

في الوقت نفسه، أصدر فلاديمير زيلينسكي، تعليماته لتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية واستعادة البنية التحتية المتضررة بحلول موسم التدفئة المقبل.

وأضاف أنه في غضون ستة أشهر، يجب على مهندسي الطاقة والحكومة والخدمات الأمنية وكل من يشارك في أداء المهام ذات الصلة تعزيز حماية مرافق الطاقة، واستعادة البنية التحتية التي دمرها الروس.

وكشفت السلطات في باخموت، أن ما بين 4000 و 4500 شخص يعيشون الآن في المدينة ونواجه صعوبة في إقناعهم بالنزوح منها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الدوما الروسي أن قادة الاتحاد الأوروبي يتصرفون بما يتعارض مع المصالح الوطنية لدولهم ويأتمرون بأمر واشنطن، وأن دول الاتحاد الأوروبي تتحمل تكاليف إضافية نتيجة العقوبات المناهضة لروسيا.

وأكد أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأخرى على تمويل أوكرانيا على حساب رفاهية شعوب تلك الدول.

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