لمن يعانون من مشكلة في فقدان الوزن.. طريقتان لتنظيف المعدة والقولون

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يُستخدم تنظيف القولون عادةً استعدادًا للإجراءات الطبية مثل تنظير القولون. لكن بعض ممارسي الطب البديل يوصون بتنظيفه أيضًا لأغراض أخرى، مثل إزالة السموم.

ويقول الداعون لذلك، بأن السموم في قناتك المَعدية المَعوية يمكنها أن تتسبب في العديد من المشاكل الصحية المتنوعة، مثل التهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم.

ويؤمنون بأن تنظيف القولون يحسّن الصحة عن طريق إزالة السموم وتحفيز طاقتك ورفع كفاءة جهازك المناعي.

وينصح حساب “معلوماتك” المتخصص في المعلومات الطبية والثقافية في موقع “تويتر” بأنه إذا كنت تعاني من مشاكل في فقدان الوزن، يجب عليك تنظيف القولون من السموم والبراز التي تسبب لك الانتفاخ ومشاكل الجلد والصداع واضطراب الهضم وتوقفك عن فقدان الوزن.

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الوصفة الأولى

إذا كنت تريد الحصول على معدة نظيفة وتبحث عن علاج طبيعي لتحسين صحة المعدة والأمعاء ، يمكنك تجربة هذه الوصفة الطبيعية لتستطيع تنقية الجسم من السموم :

مكونات الوصفة

-1/4 كوب عصير تفاح

-1/4 كوب عصير ليمون

-1/2 ملعقة ملح

تساعد هذه الوصفة في تنظيف القولون من الفضلات والسموم وتجعله يقوم بوظائفه بكفاءة، ولكن يجب استخدامها بشكل منتظم وكميات صحيحة، كما يجب التأكد من نظافة الطعام الذي تتناوله وشرب كميات مناسبة من الماء، حتى يعمل الخليط بفاعلية في تنظيف المعدة.

يعتبر عصير التفاح من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تقوي حركة الأمعاء، مما يسمح بدفع المواد السامة من المعدة للخارج، كما أن كلا من الليمون والملح مكونات حمضية بطبيعتها، والتي تعمل على التخلص من السموم والفضلات العالقة في جدار القولون.

طريقة تحضير الوصفة

1- توضع المكونات السابقة في كوب واحد.

2- تقلب المكونات جميعًا لتتجانس وتصبح خليطًا.

3- يكون الخليط معدًا لتناوله كل صباح، وبعد العشاء لمدة شهرين.

يلعب القولون دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن نسبة الماء في الجسم وكفاءة عملية الهضم، لذلك قد تحتاج تنظيفه ليصبح بصحة جيدة دائمًا، حيث يعجز القولون أحيانًا عن القيام بوظائفه وتتراكم السموم داخله مما يضر صحة الجسم.

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الوصفة الثانية

تتراكم السموم في المعدة وقد تسبب الإمساك، عندما تستغرق الأطعمة المجهزة وقتًا طويلاً لهضمها، وللتخلص من هذه المشكلة يمكن تجربة هذه الوصفة الأخرى.

مكونات الوصفة

1- ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف البودرة

2- ملعقتين من شراب القيقب

3- ملعقتين من عصير الليمون

طريقة التحضير

1- تخلط جميع المكونات السابقة في كوب.

2- يتم تناولها 5 مرات خلال اليوم لمدة 10 أيام متتالية.