جسر الملك فهد يسجل رقمًا قياسيًا في أعداد المسافرين بين المملكة والبحرين

تواصل – فريق التحرير:

سجّل جسر الملك فهد الحدودي الرابط بين المملكة والبحرين، رقمًا قياسيًا جديدًا بعبور أكثر من 136 ألف مسافر، وذلك، أول أمس السبت.

وبلغ عدد المسافرين في ذلك اليوم 136.498 ألف مسافر، ليكون بذلك الرقم الأعلى في تاريخ الجسر منذ إنشائه.

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تجاوز الرقم المسجل في 2020

وتجاوز هذا الرقم، نظيره المسجل يوم 11 من يناير 2020، والذي شهد عبور أكثر من 131 ألف مسافر.

وشهدت منطقة الإجراءات المتعلقة بالسفر على جسر الملك فهد، بالجانبين، ازدحامات واضحة للمسافرين خلال أوقات الذروة من 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساء.

وتواكبت الازدحامات مع بدء فترة إجازة الفصل الدراسي الثاني، وقابلها جهود كبيرة بذلها موظفو الجوازات والجمارك، مقدمين كافة التسهيلات للمسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

وتميزت حركة المركبات بالانسيابية وسرعة إنهاء الإجراءات، حيث تم فتح مسارات عكسية للحد من الازدحامات أوقات الذروة.

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اشتراط التأمين

في وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن بشرى سارة بشأن اشتراط التأمين للمسافرين للبحرين دون 12 عامًا.

وأكدت على حسابها في “تويتر”، أنه تم إلغاء اشتراط التأمين للمسافرين للبحرين دون الثانية عشرة من العمر، مع استمرار الاشتراطات للفئات الأخرى، وهي:

1- من 12 عامًا وحتى 16 عامًا:

– يشترط تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا.

2- أكبر من 16 عامًا:

– يشترط تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا.

– تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، ثمانية أشهر من تلقى الجرعة الثانية.