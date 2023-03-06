قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا، وذلك خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى في مدينة نابلس، واعتقلت 6 فلسطينيين، إضافة إلى اعتقال ثمانية فلسطينيين خلال اقتحام منازل فلسطينية في قرى القدس والخليل وبيت لحم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وفي السياق ذاته، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، والتي كثفت من وجودها العسكري في شوارع البلدة القديمة في القدس.

الاحتلال يصيب 4 شبان بالرصاص ويعتقل آخر

فيما أصيب 4 شبان بالرصاص الحي، واعتُقل آخر، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة.

الاحتلال يصور منزل أسير تمهيدًا لهدمه

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال صورت منزل الأسير ماهر شلون “44 عامًا”، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه، حيث حوّلت سلطات الاحتلال الأسير سامي أبو غالية، نائب أمين سر فتح في العيزرية، للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

في ذات السياق، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور للأسير وليد الأعرج من مخيم قلنديا شمال القدس.

اقرأ أيضًا:

المملكة تستنكر بشدة التصريحات الاحتلال المتطرفة بمحو قرية فلسطينية

وتقتحم جنين.. قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

مجلس التعاون: تصريحات وزير مالية الاحتلال لتدمير قرية حوارة الفلسطينية ;عنصرية