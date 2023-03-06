هل تجد صعوبة في التعرف على الأشخاص؟.. هذه أهم أعراض “عمى الوجوه”

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يعاني بعض الناس في تذكر وجوه الآخرين، وهو الأمر الذي قد يكون مرتبطًا، بما يعرف بمرض يسمى “عمى الوجوه”، وهو اضطراب عصبي يجعل المصاب به غير قادر على تمييز الوجوه أو تذكّر أصحابها، بما فيها وجوه الأصدقاء وأفراد العائلة.

وأبرز المصابين بهذا المرض الممثل الأمريكي براد بيت، مما عرّضه إلى مواقف محرجة جعلته يُفضّل المكوث في المنزل. وفي العام الماضي، قال إنه “لا أحد يصدقه” عندما يتحدث عن ذلك.

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طرق بديلة للتعرف على الأشخاص

قد يتأقلم المصابون بهذا المرض عن طريق استخدام طرق بديلة للتعرف على الأشخاص، مثل تذكر الطريقة التي يمشون بها أو تسريحة شعرهم أو صوتهم أو ملابسهم.

ويُعتقد أن المرض النادر ينتج عن تشوهات أو تلف أو ضعف في التلفيف المغزلي الأيمن – ثنية في الدماغ تنسق إدراك الوجه والذاكرة.

ويمكن أن ينتج عمى التعرف على الوجوه عن السكتة الدماغية، أو إصابات الدماغ الرضحية، أو بعض الأمراض التنكسية العصبية، ولكن في بعض الحالات يكون موجودًا عند الولادة.

ويبدو أنه ينتشر في العائلات، مما يجعله على الأرجح نتيجة لطفرة جينية أو حذف. ويعاني من المرض ما بين 2 و 2.5 في المئة من سكان العالم، وفقًا للتقديرات.

وفي دراسة جديدة نُشرت في “الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية”، قام باحثون بتجنيد 3341 فردًا لإجراء ثلاثة استطلاعات مختلفة عبر الإنترنت، حيث طلب منهم الأول وصف تجاربهم الخاصة في التعرف على الوجوه في حياتهم اليومية.

أما الاختباران التاليان فهما عبارة عن اختبارات موضوعية بحثت في قدرتهما على تعلم وجوه جديدة والتعرف على الوجوه الشهيرة على التوالي.

وأظهرت النتائج أن 31 شخصًا يعانون من “عمى التعرف على الوجوه” الحاد، مقابل 72 شخصًا عانوا من شكل خفيف من المرض- 3في المائة من المشاركين في الدراسة.

ولم يتمكن الباحثون من التمييز بوضوح بين المشاركين، سواء الذين تعرفوا على الوجوه بسهولة، أو الذين لم يتمكنوا من التعرف عليهم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

درجة المرض

وتراوحت درجة المرض بين الشدة والعرض، على غرار اضطرابات النمو الأخرى مثل التوحد ومرض الزهايمر. واستخدم الباحثون معايير تشخيصية مختلفة لتقييم بعض المشاركين المصابين بعمى الوجوه.

واعتمادًا على مدى صرامة هذه الأعراض، حددوا عمى الوجوه بين 0.13 و 5.42 في المئة من المجموعة. مع ذلك، لم تحدد المعايير الأكثر صرامة دائمًا الأفراد الأكثر معاناة في التعرف على الوجوه.

ونتيجة لذلك، خلصوا إلى أن العلماء الذين يبحثون في الاضطراب يجب أن يخففوا عتبة التشخيص، ويقسمون الأشخاص حسب الحالة “الخفيفة” أو “الكبرى”.

وتختلف معايير التشخيص لعمى الوجه، لكن باحثين من “كينجز كوليدج لندن” وضعوا استبيانًا قصيرًا للأشخاص الذين يشتبهون في إصابتهم به.

يتضمن عبارات مثل: “غالبًا ما أخطئ في الأشخاص الذين قابلتهم من قبل أنهم غرباء” أو “أحيانًا أجد صعوبة في متابعة الأفلام بسبب صعوبات التعرف على الشخصيات”.

وتتضمن الأسئلة الأخرى: “عندما كنت في المدرسة، كافحت للتعرف على زملائي في الفصل” أو “عندما يغير الناس تسريحة شعرهم، أو يرتدون القبعات، أجد صعوبة في التعرف عليهم”.

يتم تسجيل كل سؤال من خمسة، مما يعطي مجموع نقاط يصل إلى 100. يمكن استخدام هذه النتيجة النهائية للمساعدة في تحديد شدة عمى الوجه.

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اختبارات عمى الوجوه

يمكن إجراء اختبارات عمى الوجوه على النحو التالي.

1. قدرتي على التعرف على الوجوه أسوأ من معظم الناس

2. أعاني دائمًا من اكرة سيئة للوجوه

3. أجد أنه من الأسهل بشكل ملحوظ التعرف على الأشخاص الذين لديهم ملامح وجه مميزة

4. غالبًا ما أخطئ في أن الأشخاص الذين قابلتهم من قبل هم غرباء

5. عندما كنت في المدرسة كنت أجد صعوبة في التعرف على زملائي في الفصل

6. عندما يغير الناس تسريحة شعرهم، أو يرتدون قبعات، أجد صعوبة في التعرف عليهم

7. أحيانًا يجب أن أحذر الأشخاص الجدد الذين ألتقي بهم من أنني “سيء في تذكر الوجوه”

8. أجد أنه من السهل تخيل الوجوه الفردية في ذهني

9. أنا أفضل من معظم الناس في وضع “الاسم على الوجه”

10. دون سماع أصوات الناس أجد صعوبة في التعرف عليهم

11. دفعني القلق بشأن التعرف على الوجوه إلى تجنب المواقف الاجتماعية أو المهنية

12. علي أن أبذل قصارى جهدي أكثر من الآخرين لحفظ الوجوه

13. أنا واثق جدًا من قدرتي على التعرف على نفسي بالصور

14. أجد أحيانًا صعوبة في متابعة الأفلام بسبب الصعوبات في التعرف على الشخصيات

15. أصدقائي وعائلتي يعتقدون أنني أعاني من سوء التعرف على الوجوه أو ذاكرة الوجوه السيئة

16. أشعر أنني كثيرًا ما أسيء للناس من خلال عدم التعرف على هويتهم

17. من السهل بالنسبة لي التعرف على الأفراد في المواقف التي تتطلب من الناس ارتداء ملابس متشابهة (مثل البدلات والزي الرسمي وملابس السباحة)

18. في التجمعات العائلية أحيانًا أخلط بين أفراد الأسرة

19. أجد أنه من السهل التعرف على المشاهير في صور “قبل أن يكونوا مشاهيرن”، حتى لو تغيروا بشكل كبير

20. من الصعب التعرف على الأشخاص المألوفين عندما أقابلهم خارج السياق (على سبيل المثال، مقابلة زميل في العمل بشكل غير متوقع أثناء التسوق).