المملكة تفوز بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب بأمريكا

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فازت المملكة بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية التي عقدت اليوم في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.

وخلال تلك المسابقة، مثل المملكة الأطباء: إبراهيم الحربي – مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومحمد الحسن- مستشفى الحرس الوطني الرياض، وأحمد الهيضل – مستشفى العسكري بالرياض.

وتمت المنافسة بين الأطباء على غرار مجموعة من الأسئلة والإجابة عليها تعني المزيد من النقاط، وتمكن أطباء المملكة من جمع عدد كبير من النقاط.

فوز أطباء زمالة القلب

من جهته، قال محمد البارقي ممثل الجمعية، إن فوز أطباء زمالة القلب في مؤتمرات جمعية القلب الأمريكية للمرة الثالثة له دلالات كبيرة على المستوى المتقدم الذي وصل له الطب في المملكة.

ولفت إلى فوز المملكة السابق في المسابقة لمرتين متوالية في مؤتمر الجمعية في مصر وفي دبي.

وأكد أن هذا يعكس قوة البرامج السعودية والتدريب والمستوى التعليمي الطبي العالي بالمملكة.

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