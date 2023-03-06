في 17 موقعًا.. شؤون الحرمين تخصص 130 معلمًا للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام

تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، أنها خصصت عددًا من الحلقات القرآنية.

الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا

وأوضحت أن الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصًا منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده.

خدمة ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض

وأضافت أن مقرأة الحرمين الشريفين، تهتم بتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم “عن بعد” ليستفيد منها ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض إضافة إلى تخصيص عدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها الإنجليزية والأوردية والإندونيسية.

وأكدت أنه تم إيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير، ووزّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

وأشارت إلى أنها تواصل إقامة برنامجها العلمي الدائم بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة، و عدد من الدورات العلمية المتخصصة؛ وذلك إسهامًا منها لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين.

17 موقعًا و23 كبينة هاتف مجاني و5 مكاتب للإجابة

ولفتت إلى أنها تقدم خدمات الإفتاء للمستفتين عن شعيرة العمرة والزيارة والأمور الشرعية الأخرى وفق المنهج الصحيح، من خلال توزيع عدد من أصحاب الفضيلة في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام عبر 17 موقعًا منتشرة داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، و23 كبينة هاتف مجاني و 5 مكاتب للإجابة على السائلين هاتفياً، يقوم عليها ما يزيد عن 70 من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة.

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