يقدم خدماته بالمجان.. “ميتا” تُطلق برنامج دردشة الذكاء الاصطناعي

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة “ميتا بلاتفورمس”، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اقتحام عالم تطبيقات المحادثة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في ظل الضجيج الشديد الذي تثيره منصة المحادثة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي “تشات جي.بي.”ي، التي استحوذت عليها عملاق البرمجيات الأمريكية العملاقة “مايكروسوفت”.

اقرأ أيضًا:

“ميتا” ترد على “تشات جي بي تي” بذكاء اصطناعي أفضل أداءً

مساعدة الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي

قال مارك زوكربيرج، مؤسس ورئيس شركة “ميتا”، إنه تم إطلاق نموذج اللغة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الذي تطوره “ميتا” تحت اسم “إل.إل.إيه.إم.إيه”، لمساعدة الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي، مثل “تشات جي.بي.تي”، مدربة لاستخدام كميات كبيرة من النصوص لتقليد النصوص البشرية، ونجحت في إنتاج نصوص جيدة، اعتمادًا على تخمين الكلمة المناسبة التالية لكل كلمة في النص.

وعلى خلاف الحال في شركتي جوجل ومايكروسوفت، لم تعلن “ميتا” عن خطط لتطوير تكنولوجيا ذكاء اصطناعي لصالح مستخدمي منصاتها الرئيسة “واتس آب” و”إنستجرام” و”فيسبوك”.

وقال متحدث باسم “ميتا” لوكالة بلومبرج للأنباء إن “التقنية الجديدة لاتستخدم حالياً في منتجات ميتا، مثل فيسبوك أو إنستجرام”.

وبدلاً من ذلك قال زوكربيرج إن التقنية الجديدة ستكون متاحة للباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التقنية الجديدة، أظهرت قدرات كبيرة في تأليف النصوص، وإجراء المحادثات، وتخليص المواد المكتوبة، والقيام بمهام أشد تعقيدا، مثل حل المعادلات الرياضية والتنبؤ بتركيبات البروتينات.

اقرأ أيضًا:

شركات ألمانية تسعى وراء موظفي مايكروسوفت وميتا

توفير التقنية بالمجان للباحثين

وتعهدت “ميتا” بتوفير التقنية مجانًا للباحثين.

وتعد تكنولوجيا (LLM) جزءًا من مجال يُعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتضمن أيضًا القدرة على التصرف بالصور أو التصميمات أو كود البرمجة بشكل فوري تقريبًا بناءً على طلب بسيط.

وعمقت شركة “مايكروسوفت” شراكتها مع شركة “أوبن إيه آي”، مبتكرة “تشات جي بي تي”، إذ أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن التكنولوجيا ستُدمج في محرك بحث “بينج” الخاص بها وكذلك متصفح “إيدج”.

وأعلنت “جوجل”، التي ترى تهديدًا مفاجئًا لهيمنة محرك البحث الخاص بها، أنها ستطلق قريبًا لغتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحمل اسم “بارد”.