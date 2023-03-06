عاجل.. زلازل بقوة 4 درجات تهز بينغول وملاطية وأديامان في تركيا

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أعلن معهد أبحاث الزلازل التركي، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في مدينة ملاطية جنوبي تركيا.

وقال إن الزلزال وقع في منطقة إركينك دوغانشهير حوالي الساعة 08:51 ص وعلى عمق 5.0 كم.

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زلزال يضرب مدينة أديامان

وقالت إدارة الكوراث والطوارئ التركية، أن زلزالاً بقوة 3.9 درجة ضرب منطقة توت في مدينة أديامان جنوب تركيا.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 08:5 ص على عمق 12.13كم.

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زلزال يضرب مدينة بينغول

كما ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر منطقة سولهان مدينة بينغول شرق تركيا.

وقالت إدارة الكوراث التركية، في بيان، أن زلزالاً بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة سولهان.

وأضافت أن الزلزال وقع في الساعة 07:57:33 ص وعلى عمق 13.29 كم.

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زلزال يضرب مدينة قيصري

وضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، مدينة قيصري وسط تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، في بيان، أنه وقع زلزال بقوة 3.2 درجة في قيصري وسط تركيا.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

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زلزال يضرب مدينة هطاي

وفي السياق نفسه، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس (ريختر) ولاية (هطاي) جنوبي تركيا مساء أمس.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها على موقعها الالكتروني أن مركز الهزة هو خليج (إسكندرون) في البحر المتوسط على عمق 5.39 كيلومتر تحت سطح البحر.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

ارتفاع الوفيات إلى نحو 46 ألفًا

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 45 ألفًا و986 شخصًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في ولاية هطاي (جنوب).

وقال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 45 ألفا و986 شخصًا، بينهم 4 آلاف و267 سوريا.

13 ألف هزة ارتدادية

وأشار إلى تسجيل 13 ألفًا و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا في قهرمان مرعش يوم 6 فبراير الماضي.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ماديًا ضخمًا في 11 ولاية تركية.