من الصف الثاني الثانوي فأعلى.. معلومات تهمك عن اختبار القدرات

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اختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في الجامعات، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية، بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.

ووفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فإن “اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية.

علماً بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط”.

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اختبار القدرات العامة

ويقيس الاختبار، عددًا من القدرات المرتبطة بعملية التعلم، كالقدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية للطالب، وذلك في جزأين: أحدهما لفظي (لغوي) والآخر كمي (رياضي).​

يقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية، أي إنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.

(الوزن المعطى لاختبار القدرات العامة في القبول يرجع تقديره للجامعات، ويمكن أن يختلف من جامعة إلى أخرى، لكن يتراوح الوزن غالبًا بين 30 في المئة و40 في المئة والباقي لنسبة الثانوية العامة واختبار التحصيل إن كان مشروطًا).

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هدف الاختبار

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

-القدرة على فهم المقروء.

-والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

-القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

-والقدرة على الاستنتاج.

-القدرة على القياس.​

أقسامه

ينقسم الاختبار إلى جزئين: الجزء (اللفظي) والجزء (الكمي).

أولاً: الجزء اللفظي:​

استيعاب المقروء:

وهو فهم نصوص القراءة والقدرة على تحليلها، من خلال الإجابة على أسئلة متعلقة بمضمون هذه النصوص.

إكمال الجمل:

وهي أسئلة ذات نصوص قصيرة ناقصة، وتعتمد على فهمها واستنباط ما تحتاج إليه من تتمات لتكوين جمل مفيدة.

التناظر اللفظي:

وتتعلق أسئلته بإدراك العلاقة بين زوج من الكلمات في مطلع السؤال، وقياسها على نظائر معطاة في الاختيارات، واحد منها يماثل ما جاء في مطلع السؤال.

الخطأ السياقي:

وهي أسئلة ذات طابع يركز على فهم المعنى العام للجملة، ثم تحديد الكلمة التي لا يتفق مدلولها مع سياق المعنى العام.

الارتباط والاختلاف:

وأسئلته تهتم بإدراك العلاقة التي تربط ثلاثة اختيارات ببعضها وتحديد الاختيار المختلف عنها. أو تمييز العلاقة الأكثر ارتباطًا من بين الاختيارات، وربطها بما جاء في صدر السؤال.​

ثانيًا -الجزء الكمي

يشتمل على أنواع الأسئلة الرياضية المناسبة لاختبار القدرات (وفقًا للتخصص في الثانوية العامة: (علمي أو أدبي) ويركز على القياس والاستنتاج وحل المسائل، ويحتاج إلى معلومات أساسية بسيطة.​

وتتوزع الأسئلة للتخصصات العلميّة على وجه التقريب وفقًا للآتي:

36 في المئة أسئلة حسابية

18 في المئة أسئلة هندسية​

10 في المئة أسئلة جبرية

18 في المئة أسئلة تحليلية وإحصائية

18 في المئة أسئلة مقارنة

أما اختبار التخصصات الأدبية فيتضمن أسئلة تشمل أساسيات الحساب والهندسة والتحليل، وهي بنسبة أقل منها في التخصصات العلمية.

معلومات تهمك

-يضم الاختبار بجزأيه (اللفظي والكمي) عددًا من الأسئلة التجريبية، لكنها لاتحتسب ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب.

-تُقدَّم الأسئلة بشكل متناوب بين الجزأين اللفظي والكمي في أقسام، يخصص لكل منها 25 دقيقة.

-عدد الأسئلة ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم.

-أما الأسئلة نفسها فتختلف من اختبار إلى آخر، ويبقى أن هناك مستوى موحدًا للصعوبة محافظًا عليه بين هذه الاختبارات. ​

-يوازن المركز نتائج كل اختبار مع نتائج الاختبارات السابقة قبل رصد النتائج؛ بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.

-تُرتَّب الأسئلة، بحسب صعوبتها، من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار.

-ويجب على الطالب أن يُجيب على الأسئلة كلها في الوقت المحدد، لكل قسم (25 دقيقة) وبالسرعة التي تضمن له المرور عليها كلها.

-ينبغي​ على الطالب​ ألا يفوِّت الفرصة على نفسه بترك بعض الأسئلة دون إجابات.

-يُنْصح الطالب إن لم يعرف الإجابة الصحيحة على وجه الجزم، أن يُخمِّن الإجابة الصحيحة بعد استبعاد الاختيارات التي لا تُحْتَمَل صحتها.​

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