طائرة تركية تعود لمطار إسطنبول بعد إقلاعها بسبب “رائحة الجحيم”

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اضطرت طائرة تابعة للخطوط التركية للعودة إلى مطار إسطنبول بعد تحليقها نحو برشلونة الإسبانية؛ نتيجة انبعاث الرائحة الكريهة لفاكهة “دوريان” الاستوائية الموجودة في الطائرة.

وأطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال تحليق الطائرة، وقرّر قبطان الطائرة العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية، بحسب “الأناضول”.

وأظهر فحص قسم الشحن بالطائرة أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة “دوريان” التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج وتكون هذه الرائحة أشبه بالجحيم.

ما هي فاكهة الدوريان؟

والدوريان فاكهة كبيرة الحجم، إذ قد تصل طول ثمارها أحياناً إلى 304 سنتيمترات و عرضها 15 سنتيمتر، ولها محيط خارجي يحتوي على رؤوس مدببة في قشرتها الخارجية، ولونها من الخارج يتراوح بين اللونين الأصفر والأحمر.

سبب الجدل الدائر حول فاكهة الدوريان هو أن رائحتها قد تكون كريهة جدًا للبعض، بينما يجدها البعض الآخر زكية الرائحة، وهو أمر يعود لجينات الشخص المستقبل للرائحة، لذا فإما أن تحب الدوريان كثيرًا أو أن تكرهها كثيرًا.

فوائد فاكهة الدوريان

هذه هي الفوائد العديدة والمذهلة لفاكهة الدوريان:

1. تحسين الهضم

تحتوي الدوريان على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتحسنه، إذ تساعد الألياف المتواجدة في الدوريان على تعزيز حركة الأمعاء وتسهيل حركة الفضلات خلالها.

2. تعزيز صحة جهاز الدوران

تساهم الألياف الموجودة في الدوريان في التقليل من مستويات الكولسترول السيء في الدم، وتساعد الجسم على التخلص منها بسرعة، مما يقلل من فرص إصابة جهاز الدوران بأي خلل.

3. علاج فقر الدم

يعد الدوريان فاكهة غنية بالعديد من المعادن والفيتامينات الضرورية، خاصة حمض الفوليك، والذي يساعد على تعزيز إنتاج الخلايا الدموية في الجسم.

4. تحسين صحة العظام

فاكهة الدوريان مصدر ممتاز للمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس، جميع المعادن المذكورة تجعل الدوريان فاكهة هامة وضرورية لتقوية العظام وزيادة قدرتها على التحمل.

6. مكافحة السرطان

تحتوي الدوريان على العديد من المعادن والفيتامينات التي تعمل كمضادات أكسدة هامة، وهي ضرورية لتحسين عمليات الأيض ومكافحة الشوارد الحرة التي تسهم في تحويل الخلايا العادية لخلايا سرطانية.

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