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تنبيه مهم من الموارد البشرية حول خدمة التوطين الموازي
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تنبيه مهم من الموارد البشرية حول خدمة التوطين الموازي

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول خدمة التوطين الموازي

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول خدمة التوطين الموازي
٠٩:٥١:٥٣ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم إيقاف خدمة التوطين الموازي مؤقتًا للمراجعة والتطوير.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه من أجل المراجعة والتطوير فقد تم إيقاف خدمة التوطين الموازي.

صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد

في الوقت نفسه، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف إعانة المستفيدين من التأهيل الشامل.

وأكدت أنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.

شروط الاستفادة من التأهيل الشامل

وحددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من الدعم وهي:

1 ـ أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2 ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

3 ـ أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المملكة.

4 ـ ضرورة التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

5 ـ أن يتم تلقي العلاج على نفقة المملكة وفي أحد المستشفيات الحكومية.

6 ـ يلزم أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي ليتم استلام مبلغ الدعم من خلاله.

7 ـ كما يلزم أيضًا تقديم المستندات المطلوبة للوزارة، وتحديد نوع الإعاقة للمتقدم.

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أخبار السعودية إيقاف خدمة التأهيل الشامل التوطين الموازي الموارد البشرية

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