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احرق الدهون الحشوية بجرامات قليلة من هذه المادة الغذائية
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احرق الدهون الحشوية بجرامات قليلة من هذه المادة الغذائية

احرق الدهون الحشوية بجرامات قليلة من هذه المادة الغذائية

احرق الدهون الحشوية بجرامات قليلة من هذه المادة الغذائية
٠٩:٥١:٠١ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تشكل الدهون الحشوية خطرًا صحيًا كبيرًا، يتراوح من أمراض القلب إلى مرض السكري، ويزداد الأمر خطورة مع صعوبة التخلص منها، كونها مخبأة في أعماق البطن وحول الأعضاء الحيوية في الجسم.

لكن، هناك بعض التعديلات الغذائية البسيطة التي ثبت فعاليتها في استهداف دهون البطن العنيدة، ومن بينها توابل شائعة لها تأثير إيجابي على تكوين وزن الجسم في غضون أسابيع.

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مسحوق البصل

وأظهرت نتائج دراسة نشرت في مجلة “نيوترنتس”، أن مسحوق البصل كان قادرًا على تقليل مستويات الدهون الحشوية لدى بعض المشاركين في غضون “أسابيع”، ويرجع السبب وراء قوة هذا المكون الشائع – مادة الكويرسيتين، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

والكيريسيتين هو صبغة نباتية توجد في أمثال البصل ومليئة بالأنشطة البيولوجية المثيرة للاهتمام ومع وضع هذا في الاعتبار، قرر الباحثون التحقيق في الآثار المحتملة لمكافحة السمنة عن طريق الكويرسِيتِين في مسحوق البصل.

وحلل الباحثون آثار المدخول اليومي من مسحوق غني بالكويريسيتين أو دواء وهمي على الدهون الحشوية لمدة 12 أسبوعًا.

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9 جرامات من مسحوق البصل يوميًا

وبالنظر إلى 70 شخصًا يابانيًا يتمتعون بصحة جيدة، أوعز الباحثون للمشاركين بتناول تسعة جرامات من مسحوق البصل يوميًا، أو الدواء الوهمي، طوال فترة الدراسة.

وأجرى الباحثون اختبارات مختلفة لفحص تأثيرات المسحوق، من المقابلات الطبية إلى الاختبارات البيولوجية، وتم قياس مستويات الدهون الحشوية للمشاركين باستخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) في بداية الدراسة ونهايتها.

وكشفت النتائج بعد 12 أسبوعًا من تناول مسحوق البصل، أن الذين شملتهم الدراسة، حيث كان مستوى الكوليسترول “الجيد” لديهم منخفضًا، شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في منطقة الدهون الحشوية بسبب المسحوق الغني بالكويرسيتين

والنتائج مثيرة للاهتمام لأن الدهون الحشوية “مرتبطة ارتباطًا مباشرًا” بمستويات منخفضة من الكوليسترول “الجيد”، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد

وأضاف الباحثون: “تشير النتائج إلى أن البصل الغني بالكويرسيتين قد يكون مفيًدا للوقاية من السمنة وتحسين وظائف الكبد”.

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الدهون الحشوية الكويرسِيتِين فوائد البصل مسحوق البصل

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