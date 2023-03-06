اليورو يسجل 3.99.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 6 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.51

فرنك سويسري 4.01

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.01

اقرأ أيضًا:

انخفاض اليورو واستقرار الإسترليني.. أسعار العملات أمام الريال اليوم

“اليورو يُسجل 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يواصل التراجع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

استقرار اليورو عند 4.03.. أسعار العملات أمام الريال اليوم

اليورو يتراجع والإسترليني يصعد.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“اليورو يواصل تراجعه”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم