استشاري يكشف مفاجأة بشأن أكل الجراد واستعمال الفقع

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كشف الاستشاري وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، حقيقة أن أكل الجراد ليس علاجًا لأي مرض وليس له أي فوائد.

لا يوجد أي دراسة تثبت أن للجراد فوائد

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لا يوجد أي دراسة تثبت أن للجراد فوائد، لأنه من الحشرات الغنية بالبروتين مثل أي نوع من الحشرات، ناهيك عن احتمال أن يكون تعرض للمبيدات أثناء هروبه من مناطق مختلفة.

الفقع ليس له أي فوائد صحية

وأضاف الخضيري أن الفقع أيضًا ليس له فوائد وما هو إلا نوع من الفطريات شبيه بالمشروم فقط “بروتين فقط”.

وأشار إلى أن نظام البيئة في المملكة يمنع بيع الكائنات الحية الفطرية، ويشمل ذلك من بيع واقتناء الأفاعي “الثعابين” والعقارب والطيور الجارحة والكائنات المفترسة والبرية، ماعدا الأليفة والمدجنّة.

وأضاف موجهًا نصيحة طبية مهمة، أن أي نصيحة توعوية فهي للشخص السليم المعافى الذي يحتاجها وليس للمريض أو الذي لديه مشكلة صحية أو شيء مختلف عن الوضع الصحي المثالي.

وشدد على أنه لابد من مراعاة الاختلاف من حيث الحالة الصحية والصحة العامة والوزن والعمر، لذا فإن نصيحة تخفيف الوزن ليست موجهة للذي وزنه 40 كلجم، ناصحًا بأكل أي شيء ليست لمن وزنه 90 كجم.

وأكد أنه يوصي ببرنامج غذائي ورياضي يناسب مرضى ارتفاع مخيف بالسكر والكلسترول والضغط بخلطة مجربة:

1 – تفاح أخضر.

2 – فواكه حمضية.

3 – ورقيات مجروشة بدون تصفية.

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