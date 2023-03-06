مع تزايد الضغوط الحياتية.. إليك طريقة استعادة استقرارك النفسي

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في ظل تزايد الضغوط المعيشية، يتساءل الكثيرون حول أهم الخطوات التي تساعدهم على تحقيق الاستقرار النفسي، وتفادي الأعراض السلبية لذلك.

وعرّف الاختصاصي النفسي عبد الله الوايلي، الاستقرار النفسي، بأنه “عبارة عن رغبة الفرد في تجنب الألم والحصول على الراحة النفسية والجسدية، وذلك بالتحرر من الخوف والقلق والشعور بعدم الأمن والبحث عن الحمایة”.

وأوضح أن “الاستقرار النفسي يعتمد على شعور الفرد بقيمته الشخصیة وثقته بذاته، واطمئنانه على أوضاعه الاجتماعية المختلفة وأدواره ومسؤولياته المتعددة”، مشددًا على أن “الاستقرار النفسي والاجتماعي مهم جدًا، بل هو أمر حتمي وضروري في حياة كل فرد وأسرة ومجتمع، لأنه غاية إنسانية مُلحة”.

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الاستقرار النفسي والاضطرابات

مع ذلك، أكد الوايلي، وفق صحيفة “اليوم”، أن مفهوم الاستقرار النفسي في العلاج النفسي لا يعني خلو الإنسان من الاضطراب أو المرض النفسي، ولكنه يعني بشكل أساسي الوصول بالعقل إلى الهدوء والاطمئنان وصفاء الذهن والنقاء، أي أنه حالة من الاتزان الانفعالي والانسجام النفسجسمي، ومعنى ذلك أن الشخص المريض لا يهتم بأنه غير مستقر.

وتابع: الاستقرار النفسي عامل مهم جدًا في الصحة النفسية، لأن له علاقة مباشرة بالأفكار والمشاعر والسلوك، وبه تتحدث لغة الجسد، فالتفكير العقلاني يقود إلى الشعور العاطفي الإيجابي، ومن ثم ممارسة السلوك الإيجابي، وهنا يصبح الإنسان متزنًا انفعاليًا ومستقرًا نفسيًا.

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صراع حياتي مستمر

أوضح الوايلي أن الإنسان دائمًا ما يكون في صراع حياتي مستمر من أجل الوصول الى حالة من الاستقرار النفسي، لأنه يعيش في كون واسع مليء بالمواقف والأحداث المتعددة والمختلفة، والتي تتخللها خبرات وثقافات متنوعة تقود إما إلى الاستقرار العام أو الخاص أو إليهما معًا.

وبين أن هناك أنواعًا متعددة من الاستقرار، مثل:

-الاستقرار النفسي

-الجسدي

-الأسري

-الاجتماعي

-الاقتصادي

-العلائقي

-الوظيفي.

وشدد الاختصاصي النفسي على أن الحالة النفسية للإنسان تتأثر بشكل مباشر لأنها جزء من الجسم، لافتًا إلى أن ذلك التأثير يعد مؤشرًا على وجود خلل في التركيبة النفسجسدية للفرد، وهذا يعني عدم الاستقرار، ما يقودنا إلى أسئلة مهمة جدًا، منها: كيف يحدث عدم الاستقرار لجسم الإنسان؟ وكيف يستطيع أن يستقر جسميًا ونفسيًا؟

حالة التوازن

وأشار الوايلي إلى أن الشخص المستقر نفسيًا هو القادر على تكوین حالة من التوازن بین الأشكال الثلاثة للوجود، وهي:

-الوجود المحیط بالفرد.

-الوجود الخاص به.

-الوجود المشارك فيه مع العالم.