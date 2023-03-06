الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 196 ريالاً
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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 196 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 196 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 196 ريالاً
٠٩:٥٠:١٨ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 6 من مارس داخل المملكة، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 223.85 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.19 ريال.

عيار 21 يسجل 195.87 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.87 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.58 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.92 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6962 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1567 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 223,846 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 224.15 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.47 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.13 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.75 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.07 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6971 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1569 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 224,147 ريال.

الذهب يتكبد خسائر

وللأسبوع الثاني على التوالي أيضًا، حقق الذهب مكاسب في المعاملات الفورية، ولا سيما الجلسات الأخيرة، إلا أنه أنهى الأسبوع على خسارة.

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