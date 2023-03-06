إعفاء المخالفين من الغرامات.. أهم التعديلات الجديدة في نظام التأمينات

تواصل – فريق التحرير:

طرحت منصة “استطلاع” للرأي تعديلاً مقترحًا على نظام التأمينات الاجتماعية، يهدف إلى إعفاء المخالفين من الغرامات.

يهدف هذا المشروع الى تفويض صلاحية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين وفق أحكام المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الاعفاء للغرامات عن المخالفات المفروضة.

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نص التعديل المقترح

والتعديل المقترح يتضمن إضافة فقرة (8) الى المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، وينص على أنه “يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف لإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة”.

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وتهدف منصة “استطلاع” إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وتوفر أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.