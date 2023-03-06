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هل يجوز إخراج المستأجر بعد بيع الورثة للشقة؟.. توضيح مهم من “إيجار”
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هل يجوز إخراج المستأجر بعد بيع الورثة للشقة؟.. توضيح مهم من “إيجار”

هل يجوز إخراج المستأجر بعد بيع الورثة للشقة؟.. توضيح مهم من “إيجار”

هل يجوز إخراج المستأجر بعد بيع الورثة للشقة؟.. توضيح مهم من “إيجار”
٠٨:٣٢:٢٢ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع سؤال إحدى المستفيدات بشأن رغبة المالك في إخراج الأسرة من المنزل رغم مرور 9 أشهر فقط.

وقالت المغردة عبر حساب “إيجار” الرسمي على “تويتر”: “احنا مستأجرين من ورثه شقة ما صار لنا فيها إلا 9 شهور والآن قاموا ببيعها، والمالك يريد إخلاءها، واحنا خسرانين عفش وكل شي وما في شقق متوفرة بهالسرعة

وردًا على ذلك قالت منصة “إيجار”: في حالة أن العقد نشط لا يمكن الإخلاء أو إنهاء العقد إلا باتفاق الطرفين.

مبلغ الإيجار

في وقت سابق، أعلنت منصة “إيجار”،  أن مبلغ الإيجار يصل إلى المؤجر بعد مضي 5 أيام عمل من السداد بالبنك.

وأضافت عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أنه يجب على المؤجر التأكد من المحفظة في حال لم يصل المبلغ إلى حسابه البنكي بعد هذه الفترة.

وأوضحت أن المؤجر يستطيع استرداد مبلغ الإيجار إلى الحساب البنكي بعد انقضاء تلك المدة.

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