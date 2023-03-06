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فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار على شرفة النجيل غرب العلا بالمدينة
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فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار على شرفة النجيل غرب العلا بالمدينة

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار على شرفة النجيل غرب العلا بالمدينة

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار على شرفة النجيل غرب العلا بالمدينة
٠٨:٣٠:١٤ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، تساقطت، فجر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على الشرفة غرب محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة العلا بالمدينة لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية مغبرة.

الأرصاد يحذر من أمطار على المدينة المنورة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وأشار إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

أمطار رعدية ورياح نشطة مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وبين أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، القصيم وحائل وأجزاء من الحدود الشمالية “رفحاء”، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض..

حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية “طريف”، الجوف “القريات” ومنطقه حائل.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الشرفة النجيل العلا المدينة المنورة حالة الطقس

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