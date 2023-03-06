فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار على شرفة النجيل غرب العلا بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، تساقطت، فجر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على الشرفة غرب محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة العلا بالمدينة لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية مغبرة.

الأرصاد يحذر من أمطار على المدينة المنورة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وأشار إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

🔴 فيديو

امطار الشرفة النجيل

غرب #العلا

فجر الاثنين ١٤ شعبان ١٤٤٤هـ

6 مارس 2023م

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. pic.twitter.com/mDKo38Rjk8 — طقس (@tqqs) March 6, 2023

أمطار رعدية ورياح نشطة مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وبين أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، القصيم وحائل وأجزاء من الحدود الشمالية “رفحاء”، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض..

حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية “طريف”، الجوف “القريات” ومنطقه حائل.

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