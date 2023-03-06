اليوم.. خبير طقس يتوقع ارتفاع درجات الحرارة وتساقط أمطار على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق حائل والجوف وتبوك والمدينة ومكة والباحة وعسير وجنوب وشرق الشمالية فالقصيم وشمال الشرقية مع هبوب رياح مغبرة.

أمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وبين أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، القصيم وحائل وأجزاء من الحدود الشمالية “رفحاء”.

وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن”، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية “طريف”، الجوف “القريات” ومنطقه حائل.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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