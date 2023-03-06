حماية المراهقين في التطبيقات الاجتماعية.. أكذوبة يتم الترويج لها

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من ادعاءاتها بشأن كيفية حماية مستخدميها من المراهقين والقاصرين من التأثيرات السلبية، إلا أن تقريرًا يسلط الضوء على مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين في ظل الافتقار لوسائل الحماية اللازمة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الوطن”، فإن ما يسمى بميزات الأمان والحماية الخاصة بالشركات التي يتم طرحها الآن لا تفعل شيئًا يذكر للحد فعليًا من الآثار السلبية لاستخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أحسن الأحوال، يمثلون حواجز صغيرة أو مضايقات يمكن لأي مستخدم مراهق تجاوزها بسهولة. وفي أسوأ الأحوال، كما في حالة ميزة الإيقاف المؤقت Streaks الجديدة من (سناب شات)، فإنهم في الواقع يجبرون المستخدمين على الدفع مقابل الاستفادة من تطبيق أقل إدمانًا وصحة عقلية أفضل.

إنستجرام

وكانت إنستجرام بدأت أخيرًا الترويج لاختباراتها الموسعة لميزة التحقق من العمر التي تطلب من المستخدمين التحقق من أعمارهم مع محاولة تغييرها إلى شخص بالغ (18 عامًا أو أكبر) في التطبيق.

ويقدم التطبيق واحدة من ثلاث طرق لتأكيد عمر المستخدم:

-تحميل بطاقة هوية حكومية.

-التقاط صورة شخصية بالفيديو.

-إقناع الآخرين بعمرهم.

ومن الواضح أن تحميل المعرف هو الطريقة الأكثر دقة. ومع ذلك، يبدو هذان الخياران الأولان أكثر تغلغلًا فيما يتعلق بالخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لدى العديد من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بطاقة هوية حكومية إذا لم يحصلوا على رخصة القيادة الخاصة بهم.

لهذا السبب يقدم إنستجرام الخيار الثالث “الكفالة الاجتماعية”. لكن الطريقة التي يتم تنفيذها تضع التحكم إلى حد كبير في أيدي المراهقين. لا يجب أن يُطلب من الوالد أو الوصي التحقق من عمر المراهق.

بدلاً من ذلك، يقول التقرير إنه يُسمح للمراهق باختيار ثلاثة مستخدمين يدويًا من بين أتباعهم المشتركين الذين سيؤكدون أن المراهق هو العمر الذي يقولونه. سيتلقى هؤلاء الذين يكفلون للمراهق طلبًا، يتعين عليهم الرد عليه في غضون 3 أيام.

يقدم هذا الطلب عدة خيارات لهم للاختيار من بينها، مثل:

“أقل من 13 عامًا”

“13-17 عامًا”

“18-20 عامًا”

“21 عامًا أو أكبر”

أو “لست متأكدًا”.

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إنستجرام

يدعي إنستجرام أن هؤلاء المستخدمين يجب ألا يقلوا عن 18 عامًا (بافتراض أن عمرهم حقيقي في المقام الأول) ويجب أن يفوا “بضمانات أخرى” ولكن لم يتم توثيق أي شيء بخصوص هذا الخيار في صفحات المساعدة الخاصة بالموقع.

من الناحية العملية، سيكون من السهل جدًا بالنسبة للمراهق أن يطلب ببساطة من أصدقائه الثلاثة النقر فوق الخيار “18” إذا كانوا يحاولون العمل على النظام.

نتيجة لذلك، هذا ليس أي نوع من التدابير الوقائية الحقيقية، إنه ببساطة عقبة يمكن للمراهق تجنبها بسهولة. (ودعنا لا ننسى أنه بمجرد أن يبلغ المراهق 18 عامًا “رسميًا”، يمكن لـ إنستجرام استخدام بياناته لاستهداف الإعلانات بطرق أكثر توسعية وتعزز الإيرادات!).

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تيك توك

أما تطبيق “تيك توك”، فأعلن رغبته في زيادة توعية المستخدمين المراهقين والصغار بالوقت الذي يقضونه في تصفح التطبيق الشهير، إذ سيتم ضبطه افتراضيًا لكي يعرض شاشة لتحديد وقت التصفح للمراهقين، مع إضافة خصائص جديدة تساعد الآباء بالسيطرة بشكل أكبر على استخدام أطفالهم للتطبيق.

ووفقًا للخاصية الجديدة ستظهر شاشة التنبيه للوقت كل 60 دقيقة بشكل تلقائي أمام أي مستخدم يقل عمره عن 18 عامًا. وقالت منصة “تيك توك” إن هذه الشاشة الافتراضية لتحديد الوقت ستظهر بالنسبة للحسابات الجديدة أو القائمة التي لا تستخدم بالفعل هذه الأداة.

في الوقت نفسه يمكن للمستخدم المراهق تعطيل الخاصية، لكنهم إذا قاموا بتعطيلها لن يتمكنوا من تصفح التطبيق لأكثر من 100 دقيقة يومًيا. كما سينصح التطبيق المستخدمين بإعداد شاشة يومية لتحديد وقت التصفح. كما سيضع التطبيق سقفًا قدره 60 دقيقة للمستخدمين الأقل من 13 عامًا، الذين يستخدمون الإصدار المخصص للصغار من التطبيق.

ومنع المستخدمين الأقل من 13 عامًا من الاستمرار في المشاهدة بدون إذن ولي الأمر أو الوصي، يمكن للمراهقين الأكبر سنًا الاختيار لأنفسهم. في الحالة الأولى، سيحتاج الوالد إلى إدخال رمز مرور لتمكين 30 دقيقة إضافية من المشاهدة لطفله الذي يقل عمره عن 13 عامًا.

ومع ذلك، سيُطلب من جميع المراهقين الآخرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إدخال رمز مرور لمتابعة مشاهدة تيك توك. حتى أن الشركة تقر بأن هذا ليس حدًا فعليًا لعرض تيك توك، مشيرة إلى أن شاشة إدخال رمز المرور موجودة لمطالبة المراهقين “باتخاذ قرار نشط لتمديد هذا الوقت”. إنها أيضًا مجرد حاجز طريق آخر وواحد مصمم لتجاوزه بسهولة.

ولكن بينما يشير إنستجرام وتيك توك على الأقل نحو سلامة المراهقين وتحسين الصحة العقلية، فقد قررت Snap فرض رسوم عليها.

ميزات إدمانية

كما يعلم أي مراهق، فإن إحدى ميزات الشركة الأكثر إدمانًا هي تطبيق سناب ستريك، والذي يتتبع عدد الأيام المتتالية التي أرسل فيها مستخدمو سناب شات ذهابًا وإيابًا لبعضهما البعض.

يعتبر المراهقون هذا القياس مؤشرًا على قوة صداقتهم، ولكن في الواقع، ليس لدى “ستريك” فائدة كبيرة وراء تشجيع فتح التطبيق المتكرر وإدمان سناب تات، كما يحذر التقرير.

المشكلة سيئة للغاية بين المراهقين لدرجة أنها كانت محور تدخل الحكومة والتشريعات المقترحة في أوقات مختلفة. وفي هذا الأسبوع، قالت سناب شات إنها ستختبر ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالدفع مقابل ستريك ريستورز.