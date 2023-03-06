أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 1444 بالعالم

تواصل – فريق التحرير:

تتباين عدد ساعات الليل والنهار من دولة إلى أخرى وفق خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء.

كما يتفاوت عدد ساعات الصيام أيضًا بين الدول وبعضها البعض، وداخل الدول ذاتها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة، مثل المملكة العربية السعودية والجزائر على سبيل المثال لا الحصر.

وتختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا ما تزيد بضع دقائق كل يوم بسبب اقترابنا من شهر الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.

وفيما يلي بيان بعدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في دول العالم:

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عدد ساعات الصيام الأقصر في رمضان بالدول العربية

دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

عدد ساعات الصيام الأطول في رمضان بالدول العربية

ستشهد دول المغرب العربي عموما أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

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أقصر ساعات الصيام في العالم

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية ستكون لديهم أقصر عدد ساعات صيام في العالم، وهي:

جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا): من 11 إلى 12 ساعة.

بوينس آيرس (الأرجنتين): من 11 إلى 12 ساعة.

كيب تاون (جنوب أفريقيا): من 11 إلى 12 ساعة.

كرايست تشيرتش (نيوزيلندا): من 11 إلى 12 ساعة.

باراغواي: من 11 إلى 12 ساعة.

أوروغواي: من 11 إلى 12 ساعة.

برازيليا (البرازيل): من 12 إلى 13 ساعة.

هراري (زيمبابوي): من 12 إلى 13 ساعة.

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أطول ساعات الصيام في العالم

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية ستكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، وهي:

غرينلاند: نحو 20 ساعة.

وارسو (بولندا): نحو 18 ساعة و30 دقيقة.

موسكو (روسيا): نحو 18 ساعة و29 دقيقة.

الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة.

لندن (المملكة المتحدة): نحو 17 ساعة.

باريس (فرنسا): نحو 17 ساعة.

أوتاوا (كندا): نحو 16 ساعة.

إسبانيا: نحو 15 ساعة ونصف الساعة.

إيطاليا: نحو 15 ساعة.

وهناك مدن أخرى لديها أيضا ساعات صيام لمدة تتراوح بين 15 و16 ساعة في اليوم، مثل لشبونة (البرتغال)، وبكين (الصين)، وواشنطن (الولايات المتحدة)، وبيونغ يانغ (كوريا الشمالية).