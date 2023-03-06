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في مقدمتها المملكة.. تعرف بالأرقام على أكبر دول عربية منتجة للنفط في 2023
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في مقدمتها المملكة.. تعرف بالأرقام على أكبر دول عربية منتجة للنفط في 2023

في مقدمتها المملكة.. تعرف بالأرقام على أكبر دول عربية منتجة للنفط في 2023

في مقدمتها المملكة.. تعرف بالأرقام على أكبر دول عربية منتجة للنفط في 2023
٠٨:٢٨:٢٩ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع إنتاج 10 دول عربية من النفط الخام خلال 2022 بنسبة 11.5 في المئة، ليبلغ نحو 25 مليون برميل يوميًا، مقابل نحو 22.4 مليون برميل في 2021، بزيادة تقارب 2.6 مليون برميل يوميًا.

وجاء الارتفاع بشكل رئيس من زيادة الإنتاج السعودي بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، ليبلغ 10.53 مليون برميل يوميًا في 2022 مقابل 9.11 مليون برميل يوميًا في 2021، بحسب “الاقتصادية’.

وقرر تحالف “أوبك +”، الذي يضم كبار منتجي النفط في العالم، رفع الإنتاج خلال 2022، ومن ثم خفضه بدءًا من (نوفمبر) الماضي، وذلك استجابة لوضع السوق في الحالتين.

الدول العشرة

وتضمنت الدول العشر التي تم رصدها في التقرير: السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، ليبيا، عمان، قطر، مصر، والبحرين. علما بأن السودان واليمن وسورية وتونس ينتجون النفط، لكن بأقل من مائة ألف برميل يوميا لكل دولة.

وعن كمية الاستهلاك فهي كالتالي:

1- السعودية 10.531 ألف برميل

2- العراق 439 ألف برميل

3- الإمارات 3.66 ألف برميل

4- الكويت 2705  برميل

5- الجزائر 1017 برميل

6- ليبيا 981 برميل

7- عمان 848 برميل

8- قطر 614 برميل

9- مصر 568 برمبل

10 – البحرين 193 برميل

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة النفط

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