بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم مَنْ عليه قضاء من رمضان الماضي وما زال يسوّف؟

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قال أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إن من عليه قضاء من رمضان وما زال يسوّف في القضاء، عليه أن يبادر بالقضاء.

من أدركه رمضان وعليه قضاء يكون آثمًا

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن من عليه قضاء من رمضان الماضي وما زال يسوّف في القضاء، عليه أن يبادر بالقضاء هذه الأيام، لأنه لو أدركه رمضان وهو عليه تلك الأيام يكون آثمًا.

🔆 ما توجيهكم لمن عليه قضاء من رمضان الماضي وما زال يسوّف في القضاء؟ #سعد_الخثلان#درس_الخثلانpic.twitter.com/af75dWYMWV — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) March 4, 2023

وأضاف أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولا ينتظر إلا أن يتبقى على رمضان أيام قلائل، وما يدريه ربما يأتيه الأجل قبل ذلك، ولو مد الله له في العمر فلربما يعرض له عارض ما يمنعه من صيام القضاء.

وأشار إلى أنه على المسلم أن يكون حازمًا وأن يبادر بالقضاء، وأن لا يتأخر وأن لا يسوف، لأن النفس إذا رأت من الإنسان الحزم فإنها تنقاد له لقوله تعالى:” وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى”.

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