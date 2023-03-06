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خدمة اليوم.. 4 خطوات لإصدار التراخيص الموسمية

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خدمة اليوم.. 4 خطوات لإصدار التراخيص الموسمية

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإصدار التراخيص الموسمية

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإصدار التراخيص الموسمية
٠٧:٢٨:٢٩ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار التراخيص الموسمية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه من خلال هذه الخدمة يمكن إصدار ترخيص المباسط الموسمية خلال المواسم التي تقوم الأمانة أو البلدية الفرعية بتحديدها، مثال موسم رمضان أو الحج أو موسم الربيع أو غيرها، وذلك بإتباع عدد من الخطوات:

* الخطوات

1 – استعراض المواسم الخاصة بالأمانة أو البلدية.

2 – تحديد الموسم واستعراض الأنشطة المتاحة بالموسم المحدد والمتاح تقديم طلبات التصاريح عليها.

3 – تعبئة بيانات الطلب وإرساله للبلدية.

4 – سداد الرسوم بعد اعتماد البلدية.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “940”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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