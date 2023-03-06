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تجنّبها.. 9 سلوكيات تزيد من استهلاك الوقود
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تجنّبها.. 9 سلوكيات تزيد من استهلاك الوقود

تجنّبها.. 9 سلوكيات تزيد من استهلاك الوقود

تجنّبها.. 9 سلوكيات تزيد من استهلاك الوقود
٠٧:٠٩:٤٦ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يرتكب العديد من قائدي المركبات عددًا من السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في زيادة استهلاك الوقود، وزيادة العبء الاقتصادي الملقى عليهم.

من جهتها، كشفت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”، عن 9 سلوكيات تؤثر بشكل مباشر على زيادة استهلاك الوقود في المركبات بشكل كبير.

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9 سلوكيات تزيد من استهلاك الوقود

وقالت إنها هذه السلوكيات، التي تزيد من استهلاك الوقود في المركبات، خاصة بالتعامل مع المركبة، سواء أثناء تشغيلها أو توقفها، ومن أهمها:

– إحماء المركبة لمدة تزيد عن 30 ثانية.

– التوقف بالمركبة في أماكن مشمسة.

– عدم إجراء الصيانة الدورية في المواعيد المحددة.

– تشغيل تكييف المركبة مع فتح النوافذ.

– استمرار تشغيل المركبة عند التوقف لفترة طويلة.

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الأوزان الزائدة

– عدم استخدام تطبيقات الخرائط عند الرغبة في الوصول إلى عنوان ما.

– التسارع أو التباطؤ المفاجئ أثناء القيادة على الطريق.

– ترك المركبة في وضع التشغيل أثناء تعبئة الوقود.

– تحميل أوزان زائدة بالمركبة غير ضرورية.

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