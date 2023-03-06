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منها إثراء تجارب رواد الأعمال.. 8 أهداف لملتقى “بيبان 23”
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منها إثراء تجارب رواد الأعمال.. 8 أهداف لملتقى “بيبان 23”

منها إثراء تجارب رواد الأعمال.. 8 أهداف لملتقى “بيبان 23”

منها إثراء تجارب رواد الأعمال.. 8 أهداف لملتقى “بيبان 23”
٠٦:٤٣:٢٣ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، ملتقى “بيبان 23″، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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170 متخصصًا في “بيبان 23”

ويتحدَّث في ملتقى “بيبان 23″، أكثر من 170 متخصصاً على مسرح Biban Talks؛ لإثراء تجارب رواد الأعمال والزوار والمهتمين في مختلف المجالات.

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أهداف “بيبان 23”

ويأتي ذلك بهدف:

  • تنمية الشغف لدى رواد الأعمال.
  • إبراز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المشهورة بريادة الأعمال.
  • استعراض أهم المجالات وقطاعات الاستثمار في المملكة.
  • تقريب دور ريادة الأعمال للمجتمع والمهتمين والمتخصصين.
  • تستهدف الفعالية رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بريادة الأعمال.
  • تناقش عدداً من الموضوعات في مجالات البيئة، والإعلام، والسياحة، والرياضة، والتجزئة، والتعليم، والمالية، والتمويل، والاستثمار.
  • تسليط الضوء على عدد من الركائز الأساسية لمقومات المنشآت التجارية.
  • إتاحة الفرصة للشباب والفتيات لتعزيز فرص النجاح، والإسهام في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ورواد الأعمال في المنطقة، بضرورة تنمية أعمالهم التجارية وتطويرها.

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