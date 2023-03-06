منها إثراء تجارب رواد الأعمال.. 8 أهداف لملتقى “بيبان 23”

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تقيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، ملتقى “بيبان 23″، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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170 متخصصًا في “بيبان 23”

ويتحدَّث في ملتقى “بيبان 23″، أكثر من 170 متخصصاً على مسرح Biban Talks؛ لإثراء تجارب رواد الأعمال والزوار والمهتمين في مختلف المجالات.

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أهداف “بيبان 23”

ويأتي ذلك بهدف:

تنمية الشغف لدى رواد الأعمال.

إبراز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المشهورة بريادة الأعمال.

استعراض أهم المجالات وقطاعات الاستثمار في المملكة.

تقريب دور ريادة الأعمال للمجتمع والمهتمين والمتخصصين.

تستهدف الفعالية رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بريادة الأعمال.

تناقش عدداً من الموضوعات في مجالات البيئة، والإعلام، والسياحة، والرياضة، والتجزئة، والتعليم، والمالية، والتمويل، والاستثمار.

تسليط الضوء على عدد من الركائز الأساسية لمقومات المنشآت التجارية.

إتاحة الفرصة للشباب والفتيات لتعزيز فرص النجاح، والإسهام في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ورواد الأعمال في المنطقة، بضرورة تنمية أعمالهم التجارية وتطويرها.

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