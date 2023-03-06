قريبًا.. إعفاء المواطنين من التأشيرات الروسية

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أعلن نائب وزير خارجية روسيا، يفغيني إيفانوف، أن موسكو تقوم بإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية معفاة من التأشيرة مع 11 دولة، بينها المملكة.

وأضاف إيفانوف، أمس الأحد، أن اتفاقيات السفر الحكومية الدولية المعفاة من التأشيرة تشمل أيضًا الكويت والبحرين وسلطنة عمان.

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السفر من دون تأشيرة يتضمن 11 دولة

ونقلت وكالة “تاس” عن إيفانوف قوله “«هناك مسوّدة لاتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة للمواطنين مع عدد من الدول، وهي: البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو، وهذه المسودة تمر بمراحل مختلفة من التطوير”.

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طريق ذو اتجاهين

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي “في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون مفهومًا أن عملية التفاوض بشأن هذه المعاهدات الدولية هي طريق ذو اتجاهين، كما أن وتيرة التوقيع تعتمد علينا وعلى شركائنا على قدم المساواة”.

ولفت إلى أنه عند التوصل إلى الاتفاقات المناسبة، فإن الخارجية الروسية ستقوم بإبلاغ الجمهور بالتأكيد.

وكان زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح أن بلاده تخطّط لإدخال العمل بنظام دون تأشيرة مع 11 دولة.

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