الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
منها إثراء تجارب رواد الأعمال.. 8 أهداف لملتقى “بيبان 23”
قريبًا.. إعفاء المواطنين من التأشيرات الروسية
8 نصائح مهمة لقيادة آمنة أثناء العواصف الرملية والأتربة
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة
6 معلومات لا تعرفها عن أصغر سيارة في التاريخ “إيزيتا 300” من BMW (فيديو)
زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب مدينة قيصري وسط تركيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قريبًا.. إعفاء المواطنين من التأشيرات الروسية

قريبًا.. إعفاء المواطنين من التأشيرات الروسية

قريبًا.. إعفاء المواطنين من التأشيرات الروسية
٠٦:٠٢:٤٠ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير خارجية روسيا، يفغيني إيفانوف، أن موسكو تقوم بإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية معفاة من التأشيرة مع 11 دولة، بينها المملكة.

وأضاف إيفانوف، أمس الأحد، أن اتفاقيات السفر الحكومية الدولية المعفاة من التأشيرة تشمل أيضًا الكويت والبحرين وسلطنة عمان.

اقرأ أيضًا:

السفارة الفرنسية بالرياض تعلن استئناف إصدار التأشيرات المعلقة

السفر من دون تأشيرة يتضمن 11 دولة

ونقلت وكالة “تاس” عن إيفانوف قوله “«هناك مسوّدة لاتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة للمواطنين مع عدد من الدول، وهي: البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو، وهذه المسودة تمر بمراحل مختلفة من التطوير”.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 6 خطوات للاستعلام عن الطلبات والتأشيرات

طريق ذو اتجاهين

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي “في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون مفهومًا أن عملية التفاوض بشأن هذه المعاهدات الدولية هي طريق ذو اتجاهين، كما أن وتيرة التوقيع تعتمد علينا وعلى شركائنا على قدم المساواة”.

ولفت إلى أنه عند التوصل إلى الاتفاقات المناسبة، فإن الخارجية الروسية ستقوم بإبلاغ الجمهور بالتأكيد.

وكان زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح أن بلاده تخطّط لإدخال العمل بنظام دون تأشيرة مع 11 دولة.

اقرأ أيضًا:

«الجوازات» تكشف عن الدول التي ينطبق عليها توجيه خادم الحرمين بتمديد التأشيرات

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم البحرين التأشيرات الروسية الخارجية الروسية الكويت المملكة روسيا سلطنة عمان موسكو

مواد ذات صلة

المزيد
خبراء: ماء الصنبور النقي أفضل من المياه المعدنية

خبراء: ماء الصنبور النقي أفضل من المياه المعدنية

٠٨:٤٩ م، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥
زوج المواطنة المتوفاة عقب الولادة بنجران: استأصلوا الرحم دون موافقتي ورفضوا نقلها

زوج المواطنة المتوفاة عقب الولادة بنجران: استأصلوا الرحم دون موافقتي ورفضوا نقلها

٠٤:١٧ م، الأربعاء، ١٣ أبريل ٢٠١٦
التعليم تعتمد لجنة عليا للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب «فطن»

التعليم تعتمد لجنة عليا للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب «فطن»

٠٥:٥٩ م، الأثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠١٥
لمدة 15 يوماً.. إعفاء مستفيدي «حافز» من التسجيل في «طاقات» خلال إجازة العيد

لمدة 15 يوماً.. إعفاء مستفيدي «حافز» من التسجيل في «طاقات» خلال إجازة العيد

٠٦:١٩ م، الخميس، ٢٤ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *