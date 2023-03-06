8 نصائح مهمة لقيادة آمنة أثناء العواصف الرملية والأتربة

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تسود في أكثر مناطق المملكة، خلال هذه الأيام، الرياح الشديدة المحملة بالرمال والأتربة، التي تؤثر على مدى الرؤية، وتزيد من صعوبة قيادة السيارة، مما يشكل خطورة على سلامة القيادة.

ونقدم خلال السطور التالية عدة نصائح مهمة للقيادة الآمنة في هذه الأجواء الخطرة لتفادي مخاطر الحوادث.

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8 نصائح للقيادة الآمنة

1 – يجب عدم الخروج من المنزل وقيادة السيارات في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى.

2 – يجب ترك مسافة لا تقل عن 200 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق، لكي تتمكن من التوقف في الحالات الطارئة ولكي يتسع مجال الرؤية أمامك.

3 – تشغيل المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب حتى تسمح لقائدي السيارات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

4 – يفضل غلق زجاج نوافذ السيارة حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

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التصرف عند العواصف

5 – عدم الاستخدام المفاجئ للمكابح، كي لا تصطدم بك السيارات القادمة من الخلف والمحيطة بك.

6 – حال زيادة سرعة الرياح بصورة كبيرة وانعدمت الرؤية تماماً، فإنه يجب التوقف إلى جانب الطريق، حتى تهدأ العاصفة لزيادة خطر الحوادث في هذا الوقت.

7 – عدم الانشغال بفعل أي شيء يشتت الذهن عن القيادة، مثل التحدث في الهواتف المحمولة، حتى لا تزيد من مخاطر التعرض للحوادث

8 – إذا أردت الانحراف إلى أحد الطرق الجانبية على الطريق، فإنه يجب استخدام الإشارات الدالة على ذلك قبل الانحراف بمسافة كافية، كي ينتبه لذلك السائقين خلفك منعاً للاصطدام.

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