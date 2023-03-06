عاجل.. “الأرصاد” يتوقع: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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أمطار رعدية ورياح نشطة

وأضاف المركز أن ذلك يكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل، وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء)، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) ومنطقه حائل.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.