6 معلومات لا تعرفها عن أصغر سيارة في التاريخ “إيزيتا 300” من BMW (فيديو)

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يمتلك عالم السيارات الكثير من المفاجآت التي تتكشف يومًا بعد يوم، ولا يرتبط بعضها بالمخترعات الحديثة في القرن الحادي والعشرين، وإنما تتعلق بتاريخ قديم صنعته شركة بي إم دبليو BMW.

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السيارة إيزيتا 300 “ذات الفقاعات”

في خمسينيات القرن الماضي أرادت شركة بي إم دبليو BMW، انتاج سيارة صغيرة الحجم تكون للسير داخل المدينة واقتصادية للمواطنين.

ووفقًا للتقرير فإن الشركة لم تتخيل أنها بصدد إنتاج أصغر سيارة في العالم وذات شكل غريب، وهي السيارة إيزيتا 300 أو المعروفة بـ السيارة ذات الفقاعات.

وأضاف أنه تم عرض السيارة إيزيتا في أحد الفنادق الخاصة بدولة قطر.

وتحمل السيارة لوحة معدنية ” قطر 3 ” معروضة للجماهير ومكتوب عليها ممنوع اللمس ويحيطها كردون للحفاظ عليها، وفقًا لـ”صدى البلد”.

وتابع أن سيارة إيزيتا 300 شهدت إقبالاً كبيرًا من جانب الزوار لمشاهدتها، كونها أصغر سيارة في العالم وفي تاريخ شركة بي إم دبليو BMW.

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أنقذت بي إم دبليو BMW من الإفلاس

وأنقذت هذه السيارة بي إم دبليو BMW من شبح الإفلاس، وذلك بعدما تعرضت سياراتها إلى حالة ركود كبيرة بسبب محركاتها الفارهة.

ولذلك قررت الشركة شراء حقوق التصنيع لهذه السيارة من شركة ريفولتا، والتي كانت تنتج ثلاجات كهربائية.

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6 معلومات عن السيارة إيزيتا 300

1 – يقول التقرير إن السيارة إيزيتا 300 من شركة بي إم دبليو BMW، تظهر بشكل مشابه للسيارة الألمانية فولكس فاجن الخنفساء ولكن بحجم أصغر بكثير.

2 – تتضمن السيارة عجلة القيادة وناقل الحركة والدواسات، وزوجًا من المفاتيح للتشغيل، وماسحة للزجاج الأمامي، والمصابيح، ووسيلة للتدفئة.

3 – ويضبف أنها تشتمل على شبك كلي صغير، ولا تعمل على تبريد المحرك الذي يقع في الخلف.

4 – تحتوي السيارة إيزيتا 300 على محرك صغير جدًا ذي أسطوانة واحدة سعة 300 سي سي يولد قوة 13 حصانًا.

5 – أقصى سرعة يُمكن للسيارة الوصول إليها هي 74 كلم/سا عند النقلة الرابعة!

6 – السيارة إيزيتا 300 هي أصغر سيارة في العالم وذات شكل غريب، وتُعرف بـ السيارة ذات الفقاعات.