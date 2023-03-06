الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
6 معلومات لا تعرفها عن أصغر سيارة في التاريخ “إيزيتا 300” من BMW (فيديو)
زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب مدينة قيصري وسط تركيا
5 استخدامات ذكية تحقق بها أقصى استفادة من ساعة أبل (صور)
بعد اعتقال أهالي الطالبات.. الرئيس الإيراني يرفض الاعتراف بحالات التسمم
عبر منصة بلدي.. 5 نماذج لتسوير الأراضي الفضاء
4 معلومات خاطئة عن النشاط البدني وممارسة الرياضة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب مدينة قيصري وسط تركيا

زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب مدينة قيصري وسط تركيا

زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب مدينة قيصري وسط تركيا
٠٤:١٨:٥٩ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، مدينة قيصري وسط تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، في بيان، أنه وقع زلزال بقوة 3.2 درجة في قيصري وسط تركيا.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب تونجا جنوب المحيط الهادي

زلزال يضرب ولاية هطاي

وفي السياق نفسه، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس (ريختر) ولاية (هطاي) جنوبي تركيا مساء أمس.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها على موقعها الالكتروني أن مركز الهزة هو خليج (إسكندرون) في البحر المتوسط على عمق 5.39 كيلومتر تحت سطح البحر.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. زلزال تركيا يقسم شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش

ارتفاع الوفيات إلى نحو 46 ألفًا

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 45 ألفًا و986 شخصًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في ولاية هطاي (جنوب).

وقال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 45 ألفا و986 شخصًا، بينهم 4 آلاف و267 سوريا.

اقرأ أيضًا:

صداقة فريدة.. ببغاء “يستوطن” كتف تركي إثر الزلزال

13 ألف هزة ارتدادية

وأشار إلى تسجيل 13 ألفًا و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا في قهرمان مرعش يوم 6 فبراير الماضي.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ماديًا ضخمًا في 11 ولاية تركية.

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا مدينة قيصري ولاية هطاي

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. سيارة أجرة تسحب رجلاً مسافة 20 متراً

بالفيديو.. سيارة أجرة تسحب رجلاً مسافة 20 متراً

٠٩:٢٨ م، الخميس، ١٠ ديسمبر ٢٠١٥
بدون «كفيل».. البحرين تمنح 48 ألف أجنبي تصاريح عمل

بدون «كفيل».. البحرين تمنح 48 ألف أجنبي تصاريح عمل

٠٤:٥٧ م، الأحد، ٢٣ يوليو ٢٠١٧
إحصائيات: تراجع إيجار الشقق في الرياض بنسبة 20%

إحصائيات: تراجع إيجار الشقق في الرياض بنسبة 20%

١٢:٣٨ م، السبت، ٢٩ أبريل ٢٠١٧
ابتكار حقنة توقف نزيف المصابين بطلقات نارية في 15 ثانية

ابتكار حقنة توقف نزيف المصابين بطلقات نارية في 15 ثانية

٠١:٢٩ م، الخميس، ١٠ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *