5 استخدامات ذكية تحقق بها أقصى استفادة من ساعة أبل (صور)

تواصل – فريق التحرير:

ساعة أبل ليست مثل الساعات العادية، تتمكن من خلالها من معرفة الوقت وحسب، ولكنها ساعة ذكية بإمكانك أن تتلقي المكالمات من خلالها، وتتتبع مكان هاتف آيفون إذا لم تتمكن من العثور عليه.

ويمكنك أيضًا أن مواصلة التدريبات الرياضية، والتحقق من الإشعارات التي تصل إلى الهاتف مباشرة في الساعة، بينما يبقى هاتفك في جيبك.

كما يمكنك عبر ساعة أبل من تحقيق أشياء أخرى لتستفيد منها بعدّة طرق سنذكر أبرزها فيما يلي:

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1- التحكم في كاميرا هاتف آيفون

يمكنك التحكم في كاميرا هاتف آيفون من خلال ساعة آبل، وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى التقاط صورة ذاتية دون الاضطرار إلى وضع مؤقت في كاميرا هاتف آيفون، أو النقر فوق زر التصوير.

افتح تطبيق الكاميرا في ساعة آبل، وسيؤدي ذلك أيضا إلى فتح تطبيق الكاميرا في الهاتف، يحتوي التطبيق على مؤقت مدته ثلاث ثوانٍ مفعّل افتراضيًا حتى لا تظهر في الصورة وأنت تنقر فوق ساعتك.

للعثور على تطبيق الكاميرا في ساعة آبل، ما عليك سوى تصفح تطبيقاتك في الساعة بالنقر فوق (التاج الرقمي) Digital Crown، ثم اختيار التطبيق الذي يحتوي على أيقونة الكاميرا.

سيؤدي ذلك إلى فتح الكاميرا في هاتف آيفون وتظهر معاينة لما تراه الكاميرا في شاشة ساعتك.

يمكنك اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية من ساعتك مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل خيارات أخرى قبل التصوير، مثل: الفلاش، وسيؤدي الضغط باستمرار فوق زر الكاميرا إلى تسجيل مقطع فيديو.

2- استخدام المؤقت التلقائي لغسل اليدين

يمكنك الاستعانة بساعة آبل الذكية عن طريق تفعيل ميزة hand-washing timer الموجودة في الساعة.

وعند البدء بغسل يديك يمكن لساعة آبل اكتشاف وقت البدء في غسل اليدين تلقائيًا، ثم تبدأ بالعد التنازلي لمدة 20 ثانية، وتهتز الساعة عندما ينتهي الوقت.

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3- تشغيل تطبيق الخرائط من آبل في الساعة

تعمل ساعة آبل بشكل جيد مع تطبيق (الخرائط) Maps من آبل.

ويمكنك تتبع الاتجاهات من ساعة آبل مباشرة دون الاضطرار إلى الامساك بهاتف آيفون، كما ستحصل على تنبيهات حسية في شكل اهتزاز تشعر به في معصمك عند الحاجة إلى الانعطاف أو تغيير اتجاه السير.

ولكن لا بد من النظر إلى ساعتك للتأكد من الاتجاه إذا لم يكن لديك سماعات أذن لسماع اتجاه الصوت في الوقت نفسه الذي تهتز فيه الساعة.

4- تتبع النوم

يستخدم العديد من مالكي ساعات آبل هذه الساعة لتتبع النوم، فهي قادرة على تتبع مراحل النوم ودوراته بدقة جيدة، وعند استخدامها مع تطبيق Health في آيفون تصبح أكثر فائدة

يحتوي تطبيق Health على جميع البيانات المتعلقة بساعات نومك من الليالي الماضية، مع إمكانية تعديل جدول نومك داخل التطبيق.

وإذا أضفت جدول نوم من الساعة 11:15 مساءً. حتى الساعة 6:15 صباحًا على سبيل المثال، فهذا يعني أنك ستتلقى تذكيرات لبدء الاستعداد للنوم كل ليلة في الساعة 10:30 مساءً.

وسيتم تفعيل وضع التركيز الخاص بالنوم تلقائيًا في هاتف آيفون وساعة آبل كل يوم خلال ساعات (النوم) التي حددتها سابقًا.

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5- إجراء عمليات الدفع

يعد استخدام خدمة Apple Pay في هاتف آيفون طريقة جيدة للتخلص من حمل البطاقات والنقود، والدفع بسهولة باستخدام الهاتف.

ويمكنك الاستفادة من هذه الخدمة في ساعة آبل أيضًا، مما يسمح بالدفع دون الحاجة إلى إخراج هاتف آيفون من حقيبتك أو جيبك، كما يمكنك استخدام الخدمة من الساعة حتى لو لم يكن هاتف آيفون معك في ذلك الوقت.