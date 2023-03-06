عبر منصة بلدي.. 5 نماذج لتسوير الأراضي الفضاء

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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 5 نماذج لتنفيذ تسوير الأراضي الفضاء، واستخدام المواد المعتمدة لتنفيذه.

ومن أبرز هذه النماذج ما يلي:

– أن يكون التنفيذ على حدود الملكية للأرض الفضاء وفق تصميم موحد.

– يسمح بفتح بوابة للسور وأخذ موافقة الأمانة قبل تنفيذ التسوير.

– في حال إقامة بوابة للسور يلزم أن تكون البوابة تفتح من الداخل، وبشكل أفقي، وعرض لا يقل عن 2.4 متر، ويتم إغلاقها بشكل دائم.

– يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض الفضاء.

– الالتزام بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة ويمنع وضع أي مواد إعلانية على السور دون الرجوع إلى الجهة المختصة في الأمانة.

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التعاقد مع مكتب هندسي

أيضا شددت الوزارة لإصدار رخصة التسوير على التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لدى الوزارة، لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة “بلدي”، وفقا لـ”الوطن”.

والأراضي المجهول مالكها ولم يتم إصدار رخص تسوير عليها تقوم الأمانة بالتنسيق مع وزارة العدل للحصول على بيانات مالك الأرض، ووضع إعلان في موقع الأرض لمدة 6 أشهر بضرورة تسوير الأرض ومراجعة البلدية، وقيام الأمانة بتسوير الأرض بعد انتهاء مدة الإعلان، مع تحميل المالك تكاليف التسوير عند مراجعته.

كما أوضحت الوزارة أن الجهات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة تقوم بتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها، ويمنع استخدام الأرض الفضاء المسورة لأي نشاط تجاري، لا تلزم الأراضي الموقوفة من الجهات المختصة بالتسوير لحين زوال المانع، استخراج رخصة التسوير وتسوير الأرض لا يعفيان من رسوم الأراضي البيضاء.

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