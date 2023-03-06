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4 معلومات خاطئة عن النشاط البدني وممارسة الرياضة

4 معلومات خاطئة عن النشاط البدني وممارسة الرياضة

4 معلومات خاطئة عن النشاط البدني وممارسة الرياضة
٠٣:٠٤:٥٩ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد الخبراء على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز الصحة والجهاز المناعي للجسم والوقاية من الأمراض.

ويوضح الخبراء بعض الأخطاء الشائعة والمفاهيم غير الصحيحة عن ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضة بصفة عامة.

معلومات خاطئة:

– الجلوس لفترات طويلة مريح للجسم: الجلوس الطويل يسبب أضرارا صحية ويفضل التحرك كل ساعة على الأقل

– ممارسة الرياضة تستدعي مكانا خاصا: الرياضة يمكن ممارستها في أي مكان

– الرياضة للبدناء فقط: فوائد ممارسة الرياضة لا تقتصر على إنقاص الوزن

– الأفضل ممارسة نوع واحد من الرياضة: حيث إن التنويع بين الرياضات مهم لزيادة اللياقة وتقليل الدهون

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ممارسة الرياضة للأطفال الأقل من عام

وفي وقت سابق، أكد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي على أهمية ممارسة الأطفال للنشاط البدني بدءًا من العام الأول من عمرهم، مضيفًا أن طفلاً واحدًا من بين 4 أطفال يمارسون الرياضة الموصى بها يوميًا.

وقال المجلس، عبر إنفوجراف نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المدة الموصى بها خلال اليوم للأطفال، الذين تقل أعمارهم عن عام، هي 30 دقيقة على الأقل، مشيرًا إلى أن النشاط البدني المناسب لهذا العمر هو أن يقوم الرضيع بالحركة من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن والقيام بتحريك الأيدي والأرجل.

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الأنشطة الرياضية للأطفال من عام – عامين

وتابع المجلس أن الأطفال في المرحلة السنية من عمر عام إلى عامين، فإن النشاط البدني ينبغي أن يتضمن أنشطة مختلفة، منها أنشطة خفيفة الشدة مثل الوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة لمدة 3 ساعات يوميًا.

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الأنشطة الرياضية للأطفال من 3 – 4 أعوام

أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 4 أعوام (فترة ما قبل المدرسة)، فأكد المجلس أن نشاطهم البدني لا يقل عن 3 ساعات يوميًا، ويجب أن يتضمن ساعة واحدة على الأقل من الأنشطة المعتدلة إلى عالية الشدة.

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الأنشطة الرياضية الرياضة النشاط البدني ممارسة الرياضة

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