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بعد اعتقال أهالي الطالبات.. الرئيس الإيراني يرفض الاعتراف بحالات التسمم
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بعد اعتقال أهالي الطالبات.. الرئيس الإيراني يرفض الاعتراف بحالات التسمم

بعد اعتقال أهالي الطالبات.. الرئيس الإيراني يرفض الاعتراف بحالات التسمم

بعد اعتقال أهالي الطالبات.. الرئيس الإيراني يرفض الاعتراف بحالات التسمم
٠٣:٠٦:٠٤ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفض الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاعتراف بتسمم طالبات المدارس، زاعما أنها “حلقة أخرى” ممن وصفه بالعدو لإثارة التوتر داخل المجتمع ونشر الخوف، حسب وصفه.

اعتقال الأهالي 

وحسب “إيران إنترناشيونال” اعتقل الأمن الإيراني عددا من الأسر والأهالي ذوي الطالبات اللاتي تعرضن للتسمم، بعد تجمعهم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران احتجاجا على تسمم الطالبات، حسب “الحدث”.

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تسمم مئات الطالبات.. هجمات كيمياوية على مدارس وجامعات في إيران

80 مدرسة

ودلت آخر الإحصائيات على أن 80 مدرسة على الأقل في إيران، تعرضت لهجوم كيمياوي، أدى إلى نقل المئات من الطالبات إلى المراكز الطبية.

أعراض تسمم

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون طبيون في مختلف المدن الإيرانية وجود أعراض تسمم ناجمة عن هذه الهجمات ظهرت على التلميذات في المدارس المستهدفة.

من جانبها، قالت رئيسة مركز الصحة، غربي الأهواز، شايسته شمي بور التي حضرت في إحدى المدارس المستهدفة: ظهرت على التلميذات أعراض مثل احمرار الوجه، وتورد البشرة وضيق التنفس.

منذ 3 شهور

وطالت حالات التسمم تلميذات في مدارس مدينة مشهد المقدسة وشيراز وأصفهان، وتعرضت مئات التلميذات لتسمم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.

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