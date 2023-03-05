مواقيت الصلاة ليوم الإثنين..7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 14 شعبان 1444 هجرية، الموافق 6 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:40 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:14، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:33 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:07 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 14 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:22
المدينة – 5:22
الرياض – 4:54
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:33
الرياض – 12:05
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:27
المدينة – 6:27
الرياض – 5:58
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:57
المدينة – 7:57
الرياض – 7:28
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