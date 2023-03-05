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“سدايا” توضح طريقة الاستفادة من البيانات المفتوحة عبر مواقع الجهات الحكومية
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“سدايا” توضح طريقة الاستفادة من البيانات المفتوحة عبر مواقع الجهات الحكومية

“سدايا” توضح طريقة الاستفادة من البيانات المفتوحة عبر مواقع الجهات الحكومية

“سدايا” توضح طريقة الاستفادة من البيانات المفتوحة عبر مواقع الجهات الحكومية
٠٢:٢٦:٣٨ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إنه: يمكن لأي فرد أو مؤسسة الاستفادة من البيانات المفتوحة المتاحة عبر مواقع الجهات الحكومية بكل أمان وموثوقية.

ما هي البيانات المفتوحة 

وأوضحت الهيئة أن البيانات المفتوحة هي البيانات المنشورة من قبل الجهات الحكومية والمتاحة بحيث يمكن إعادة استخدامها ومشاركتها.

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تعزيز الابتكار 

وأشارت إلى أن الرؤية هي تمكين وتعظيم الأثر الاقتصادي للبيانات المفتوحة في المملكة، وتوفير بيانات مفتوحة ذوات قيمة عالية وقابلة لإعادة الاستخدام؛ لزيادة الشفافية وتعزيز الابتكار من خلال التعاون لتمكين اقتصاد وطني قائم على البيانات.

أهداف البيانات المفتوحة 

1- تمكين الحوكمة والوضوح التنظيمي

2- تحسين جودة البيانات المفتوحة ونشر البيانات ذات القيمة العالية

3- تعزيز النمو الاقتصادي

4- خلق التأثير بالتوعية والابتكار والشراكات الدولية والمحلية

التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية

وكان رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبدالله الغامدي، استقبل في وقت سابق، مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي وعددًا من قيادات الأمن العام.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات دعم العمل الأمني عبر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تقوم به سدايا من أدوار في التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية.

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