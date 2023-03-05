هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر تضرب جنوب تركيا

تواصل – فريق التحرير:

ضربت هزة أرضية جديدة، اليوم الإثنين، جنوبي تركيا، بقوة 4.7 بمقياس ريختر، حسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

آثار الزلزال

ولازالت المنطقة الحدودية جنوب تركيا/ شمال سوريا، تعاني من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 من فبراير الماضي، وتبعه آلاف الهزات الارتدادية.

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13 ألف زلزال

أكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 السادس من فبراير الماضي.

وأوضحت “آفاد” في تغريدة أمس الأول السبت، أنها رصدت حدوث حوال 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من السادس من شهر فبراير الماضي إلى 4 مارس الحالي، في تركيا ومحيطها.

ثلاثة زلازل جديدة

وكانت آفاد قد أعلنت في وقت سابق من السبت الماضي أن ثلاثة زلازل ضربت ثلاث ولايات في جنوب وجنوب شرق البلاد.

وقالت آفاد إن زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

كما ضرب زلزال بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، وضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجات فجر السبت الماضي قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد.